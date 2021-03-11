«Укрзалізниця» продовжила обмеження сполучення з чотирьома областями

Обмеження продажу квитків, а також висадки та посадки пасажирів, що прямують до Івано-Франківської, Чернівецької, Житомирської та Закарпатської областей, залишаться чинними до 19 березня включно. Про це львівському порталу повідомили у пресслужбі АТ «Укрзалізниця».

Обмеження будуть скасовані по факту офіційного виходу регіонів зі статусу «червоних зон» згідно з рішенням МОЗ.

Водночас «Укрзалізниця» готова до призначення спеціальних рейсів за поданням місцевих облдержадміністрацій для безпечного перевезення людей із дотриманням усіх карантинних вимог, і закликає пасажирів дотримуватись посиленого маскового режиму на борту.

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Нагадаємо, що станом на сьогодні відкрито продаж на 5 спеціальних рейсів до/з Закарпаття.

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