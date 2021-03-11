Старий був аварійним майже 12 років: між двома селами на Львівщині збудують новий міст

На Львівщині збудують міст через річку Дністер між селами Поляна та Монастирець, який був аварійним майже 12 років. Раніше підрядник провів аварійно-відновлювальні роботи, однак через брак коштів будівництво було зупинено. Про це повідомив у Facebook заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод.

Споруда перебуває на балансі Комарнівської громади. Аби розблокувати подальші роботи, потрібно закрити борг перед підрядником у розмірі 2 млн грн.

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Відтак, на спільній нараді профільного департаменту та представників громади вирішено кошти на погашення боргу залучити з бюджетних грошей Комарнівської громади та обласного бюджету – в межах Програми розвитку мережі й утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху.

Також днями фінансування з обласного бюджету остаточно погодила інженерна комісія обласної ради.

«У департаменті дорожнього господарства кажуть, що будівництво моста, який перебуває на балансі місцевої громади, точно знайдуть спосіб дофінансувати. Проте, аби реально продовжити роботи, потрібно закрити заборгованість, а з нею – і судову справу, скоригувати ПКД, провести нову процедуру закупівлі послуг виконавця через Prozorro», – зазначив Юрій Холод.

Зазначимо, що міст між селами Монастирець та Поляна в аварійному стані перебуває майже 12 років. Люди змушені користуватись аварійним дерев’яним мостом, який 2008 року теж частково зруйнований під час повені.

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