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До Львова привезуть чудотворну ікону Розп’яття Спасителя, короновану Папою Франциском

Вероніка Рой

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У неділю, 14 березня, у храм св. мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії у Львові привезуть ікону розп’яття Спасителя із Зарваниці, яка коронована Папою Франциском. Про це пише «Духовна велич Львова».

Ікона у Львові перебуватиме тиждень, до 21 березня. Помолитися біля неї віряни зможуть з 8 ранку до 8 вечора щоденно.

«Вранці у неділю вона буде виставлена  до почитання і до наступної неділі. Ікона перебуватиме лише у нашому храмі, у жодному іншому храмі Львова її не буде. Її привозять на початок Великого Посту, щоб наша парафія, усі львів’яни, прочани, могли у цей перший тиждень «духовної весни» перед цією чудотворною іконою Розп’яття Спасителя могли б вимолювати у Бога прощення гріхів, припинення пандемії, миру в Україні і в особистих потребах зцілення душі і тіла та інших», – розповів парох храму св. мучениць Віри, Надії, Любові та їх Матері Софії о. Андрій Корчагін.

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Довідка

Це ікона, історія якої сягає у давнину. Вона була загублена і дивовижним чином віднайдена. Поява ікони розп’яття сягає 1728 року. Тоді два тижні перед Великоднем мешканець Зарваниці Степан Долган, їдучи з Дарахова додому, знайшов у полі «чорну шухляду», всередині якої був намальований на шовку образ Розп’яття Ісуса Христа. Після перенесення образу до церкви, мешканці Зарваниці стали свідками того, як з нього почали спливати прозорі краплі. Водночас при образі відбувались чудесні оздоровлення хворих. Свідчення Стефана Долгана та людей, які зцілилися біля образу, записала спеціальна комісія.

Чудотворний образ пережив пожежу у старенькій церкві наприкінці 18 століття, а також зберігся під час лихоліття Першої світової війни. Та коли до села поверталися більшовики, ікона потрапила до сховку. Та у часи більшовицьких гонінь УГКЦ реліквія безслідно зникла, а разом з нею і коштовні ризи.

Понад 70 років про оригінал не було жодних згадок, однак кілька років тому в Івано-Франківську віднайшли елемент ризи — розкішний оклад ікони, виготовлений із чистого срібла та ще й з позолотою.

29 квітня 2019 у Ватикані, в базиліці Святого Петра, відбулося богослужіння під проводом Папи Франциска. Особливістю його стало перебування там чудотворної ікони Розп’яття Спасителя із Зарваниці. Глава Католицької Церкви поблагословив ікону, а також корону тернового вінка. У такий спосіб Пара Франциск відновив почитання чудотворної ікони Розп’яття Спасителя із Зарваниці.

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Фото: Духовна велич Львова

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