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Для 21-річної львівської борчині збирають кошти на лікування онкології

Вероніка Рой

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У 21-річної львівської борчині Вероніки Рябовалової діагностували злоякісне новоутворення гортані. Відтак небайдужих просять допомогти зібрати кошти на лікування. Про це інформує управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

Нещодавно у дівчини різко пропав голос. Сім‘я почала звертатись до різних лікарів. Ті припустили, що це може бути онкозахворювання. Згодом діагноз підтвердився: у дівчини підтвердили злоякісне новоутворення гортані.

У спорті Вероніка вже понад 10 років. Дівчина мріє потрапити на Олімпійські ігри та вибороти там медаль для нашої держави. Мама дівчини каже, що спортсменка раніше перенесла дві операції на плече.

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«Тоді ми пропонували Вероніці обрати собі якесь інше заняття, однак вона не хоче і не готова відмовитись від спорту. Вероніка мріє потрапити на Олімпіаду. Вона готова боротись з хворобою. Зараз проходить курс променевої терапії. Прогнози позитивні. Віримо, що з допомогою людей хворобу вдасться перемогти», – каже Ольга Рябовалова.

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5168 7573 4798 1054 Вероніка Рябоволова

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Фото: управління фізичної культури

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