Біля Львова руйнується маєток-пам’ятка, де мешкав експрезидент львівського аероклубу

У селі Гряда поблизу Львова знаходиться маєток, який є пам’яткою архітектури. Колись у ньому мешкав відомий пілот-любитель та президент львівського аероклубу, а тепер будинок руйнується. Управління охорони історичного середовища ЛМР обстежує пам’ятки на території населених пунктів, які ввійшли до Львівської громади. Серед них і палац у Гряді. Про це повідомила у Facebook очільниця управління Лілія Онищенко.

На сьогодні мало хто знає про колишніх будівничих та власників цієї будівлі.

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«Мешканці цього палацу, мабуть, не здогадуються, що живуть в пам’ятці архітектури. Та й про будівничих і власників цієї будівлі, певно, також мало знають. Останнім передвоєнним мешканцем цього палацу був Каєтан Чарковський-Голєйовський (1897 -1977 рр.), доктор права, який більшу частину життя віддав своєму хобі – літакам. Він розвивав науку пілотування у Львові, був Президентом Львівського Аероклубу», – каже Лілія Онищенко.

У 1930 році клуб придбав спортивний літак, на якому Каєтан розпочав подорож з Європи через Азію до Токіо, однак туди так і не дістався.

«За 13 днів подорожі літак приземлявся в Афінах, Алепо, Румаді, Харборі, Карачі, Делі, Калькутті, Рангун та Бангкоку, де літак зазнав аварії під час аварійного приземлення. Каєтан потовкся і втратив одне око. «Весну в Японії не побачив. Крила зламав. Силу духу не втратив» – так написала газета Кур’єр Варшавський в 1932 році. Пілот описав свою подорож у спогадах «13 днів польоту над Азією» і продовжував літати», – додала Онищенко.

На сьогодні у маєтку інший власник. І все ж його стан свідчить про потребу реставрації. Це підтверджують фото.

Фото Лілії Онищенко

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