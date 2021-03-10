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У Львові розшукали зниклого молодого чоловіка

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У Львові розшукали безвісти зниклого громадянина Остапа Дацко, який вийшов із дому у селі Муроване, Львівської МТГ та більше доби не виходив на зв’язок. Про це повідомив координатор спільноти “Варта1” Ігор Зінкевич.

«Станом на 18.30 чоловіка знайдено», –  повідомив Ігор Зінкевич.

Раніше правоохоронці повідомляли, що молодий чоловік 9 березня 2021 року вийшов із дому, аби зняти гроші з банкомату в районі вулиці Мазепи, але досі не повернувся. Сума коштів – невідома.

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Зниклий на зріст близько 185 см, середньої тілобудови, був одягнений у синю куртку.

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Фото: Варта1

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