ОСТАННІ НОВИНИ

Священник на Львівщині запустив проєкт для молоді з особливими потребами

Юлія Осим

|

Священник УГКЦ зі Золочівщини Михайло Сукмановський заснував унікальний проєкт «Сироварня при педагогічній фермі». У межах програми молодь з особливими потребами  може безкоштовно навчатися та здобувати практичні навички у сироварінні. Священник просить небайдужих підтримати новостворений проєкт, аби допомогти розвитку особливих дітей. Про це він повідомив у Facebook.

Проєкт започаткований на базі благодійного фонду «Милосердний самарянин для дітей з особливими потребами», засновником і директором якого є військовий капелан Михайло Сукмановський. Окрім «Сироварні при педагогічній фермі», фонд вже успішно реалізував кілька інших проєктів у цьому напрямку – «Свічкова-майстерня», «Соляна кімната», «Не бійся, тільки вір», «Міні – хлібопекарня», «Клас раннього розвитку дитини», «Педагогічна ферма для дітей та осіб з особливими потребами» та інші.

Реклама партнерів

«Наш проєкт «Сироварня при педагогічній фермі» дасть змогу молоді з особливими потребами безкоштовно навчатись та здобувати практичні навички у сироварінні, а також працювати в міру своїх можливостей. Звертаємось до усіх небайдужих приєднатися до підтримки цього проєкту», – зазначив священик Михайло Сукмановський.

Наразі фонду потрібні кошти, щоб закупити обладнання для кімнати сироваріння на педагогічній фермі у селі Підгір’я:

  • сироварню –пастеризатор (100л);
  • охолоджувач молока (100 – 200л);
  • сепаратор;
  • соляний басейн;
  • стіл виробничий;
  • стелаж виробничий.

Для фінансової допомоги слід перейти за посиланням.

Фото Михайла Сукмановського

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові
Єлизавета ВАСИЛЕНКО
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові

90% вихованців Львівського військового ліцею імені Героїв Крут прагнуть стати військовими, а офіцери-вихователі є для ни...

Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так
Олена КАРП'ЮК
Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так

Приватне підприємство «Аутпост» більш ніж за 9,5 млн грн охоронятиме низку музеїв, що підпорядковані Львівській націонал...

Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...