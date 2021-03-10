Священник на Львівщині запустив проєкт для молоді з особливими потребами

Священник УГКЦ зі Золочівщини Михайло Сукмановський заснував унікальний проєкт «Сироварня при педагогічній фермі». У межах програми молодь з особливими потребами може безкоштовно навчатися та здобувати практичні навички у сироварінні. Священник просить небайдужих підтримати новостворений проєкт, аби допомогти розвитку особливих дітей. Про це він повідомив у Facebook.

Проєкт започаткований на базі благодійного фонду «Милосердний самарянин для дітей з особливими потребами», засновником і директором якого є військовий капелан Михайло Сукмановський. Окрім «Сироварні при педагогічній фермі», фонд вже успішно реалізував кілька інших проєктів у цьому напрямку – «Свічкова-майстерня», «Соляна кімната», «Не бійся, тільки вір», «Міні – хлібопекарня», «Клас раннього розвитку дитини», «Педагогічна ферма для дітей та осіб з особливими потребами» та інші.

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«Наш проєкт «Сироварня при педагогічній фермі» дасть змогу молоді з особливими потребами безкоштовно навчатись та здобувати практичні навички у сироварінні, а також працювати в міру своїх можливостей. Звертаємось до усіх небайдужих приєднатися до підтримки цього проєкту», – зазначив священик Михайло Сукмановський.

Наразі фонду потрібні кошти, щоб закупити обладнання для кімнати сироваріння на педагогічній фермі у селі Підгір’я:

сироварню –пастеризатор (100л);

охолоджувач молока (100 – 200л);

сепаратор;

соляний басейн;

стіл виробничий;

стелаж виробничий.

Для фінансової допомоги слід перейти за посиланням.

Фото Михайла Сукмановського

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