ОСТАННІ НОВИНИ

До 8 березня мешканкам Львівщини присвоїли держвідзнаки

Наталя Дуляба

|

З нагоди Міжнародного жіночого дня двох спортсменок, учительку та бібліотекарку зі Львівщини відзначили держнагородами. Про це йдеться у відповідному указі президента України №92.

До 8 березня Володимир Зеленський присвоїв державні нагороди спортсменкам, науковицям, військовим, педагогам та діячкам культури.

Такі високі нагороди видатні жінки отримали за «значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, зразкове виконання службового обов’язку та багаторічну сумлінну працю».

Серед українок, які отримали державні відзнаки, є й представниці Львівської області. Зокрема:

Реклама партнерів

орден княгині Ольги ІІ ступеня здобули дві спортсменки: Олена Старікова – чемпіонка Європи-2020 з велосипедного спорту; Юля Ткач – чемпіонка Європи-2020 з вільної боротьби;

орден княгині Ольги ІІІ ступеня – Лариса Лугова – директорка Львівської обласної бібліотеки для дітей;

звання «Заслужений вчитель України» – Надія Кондрашова – учителька, директорка Рудківської середньої загальноосвітньої школи I–III ступенів імені Володимира Жеребного (Самбірський район).

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові
Єлизавета ВАСИЛЕНКО
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові

90% вихованців Львівського військового ліцею імені Героїв Крут прагнуть стати військовими, а офіцери-вихователі є для ни...

Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так
Олена КАРП'ЮК
Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так

Приватне підприємство «Аутпост» більш ніж за 9,5 млн грн охоронятиме низку музеїв, що підпорядковані Львівській націонал...

Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...