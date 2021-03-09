До 8 березня мешканкам Львівщини присвоїли держвідзнаки

З нагоди Міжнародного жіночого дня двох спортсменок, учительку та бібліотекарку зі Львівщини відзначили держнагородами. Про це йдеться у відповідному указі президента України №92.

До 8 березня Володимир Зеленський присвоїв державні нагороди спортсменкам, науковицям, військовим, педагогам та діячкам культури.

Такі високі нагороди видатні жінки отримали за «значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, зразкове виконання службового обов’язку та багаторічну сумлінну працю».

Серед українок, які отримали державні відзнаки, є й представниці Львівської області. Зокрема:

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орден княгині Ольги ІІ ступеня здобули дві спортсменки: Олена Старікова – чемпіонка Європи-2020 з велосипедного спорту; Юля Ткач – чемпіонка Європи-2020 з вільної боротьби;

орден княгині Ольги ІІІ ступеня – Лариса Лугова – директорка Львівської обласної бібліотеки для дітей;

звання «Заслужений вчитель України» – Надія Кондрашова – учителька, директорка Рудківської середньої загальноосвітньої школи I–III ступенів імені Володимира Жеребного (Самбірський район).

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