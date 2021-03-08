В Україні зірвали рекордний лотерейний джекпот

В Україні зірвали найбільший лотерейний джекпот – 33 032 000 гривень, повідомляє Української національна лотерея.
Щасливчик придбав багатотиражний білет Супер лото зранку 4 березня на 6 полів і 5 розіграшів поспіль:
- 03 15 24 33 37 42
- 03 18 20 23 40 46
- 19 35 43 45 48 51
- 14 19 30 34 44 47
- 05 19 24 34 38 46
- 05 18 25 47 50 52
«Лототрон у 2078 тиражі обрав комбінацію 05 19 24 34 38 46. Ці числа повністю збіглися з п’ятою комбінацією гравця і принесли рекордний виграш!», – йдеться у повідомленні.
Новий джекпот стартує з 3 мільйонів гривень! Поспішайте виграти наступний!
Зазначимо, що лотерейні виграші в Україні обкладаються податком – 19.5% Таким чином, переможцю доведеться повернути державі понад 6 млн гривень.
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Андрій Котенський