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В Інституті нацпам’яті назвали «нелогічним» вихідний день 8 березня

Андрій Котенський

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Директор Інституту національної пам’яті України Антон Дробович назвав «нелогічним» вихідний на честь Міжнародного жіночого дня 8 березня. Про це він заявив в ефірі каналу «Україна 24», пише УНІАН.

«Позиція Інституту така – якщо це був день, в тому числі, боротьби за трудові права жінок, то вихідний день в день перемоги трудових прав жінок виглядає дуже нелогічно. Тому це не обов’язково повинен бути вихідний день», – пояснив глава УІНП.

При цьому він назвав скасування вихідного дня 8 березня «не настільки принциповою темою як те, якими смислами його наповнювати».

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«Питання, чи сповідувати традиції радянської людини – «весна, Краса»?.. Ні, це не сприймають багато, до речі, не сприймають і люди старшого віку цю радянщину», – зазначив він.

За його словами, зараз в Україні завершується робота над законопроектом про свята і пам’ятні дати.

«Під час громадського обговорення всі зможуть взяти участь і розібратися, чи хочуть вони неробочий день або не хочуть. Але українці люблять вихідні, тому, швидше за все, будуть за вихідний», – сказав Дробович.

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