Центром Львова пройшов феміністичний марш

У понеділок, 8 березня, центральними вулицями Львова пройшов феміністичний марш.

Захід розпочався о 13 год. біля Ратуші на площі Ринок. Згодом учасниці акції пройшли за маршрутом: площа Ринок – площа Катедральна – вул. Беринди – проспект Свободи – львівська Опера – проспект Свободи – вул. Беринди – пл. Катедральна – пл. Ринок.

В марші взяли участь кілька сотень учасниць. Вони тримали у руках плакати з написами: «Замість квітів – Стамбульська конвенція», «Права жінок – права людини!», «Ми не будемо мовчати!», «8 березня – це про право вибору».

Організаторки цим заходом вимагали, аби держава відповідально ставилася до належного забезпечення прав жінок.

«Досить говорити про безпеку та збільшувати кількість силовиків, тоді коли жінок ґвалтують вдома і на вулицях, а кількість закритих поліцією справ перевищує кількість справ, переданих до суду. Досить робити спроби збільшити контроль за тим коли, скільки і від кого жінкам народжувати чи ні у той час, коли виплати самотнім матерям, які не працюють, зараз недоступні, а місць у дитячих садочках критично бракує… Досить вирішувати проблеми адекватного соціального забезпечення, догляду за хворими та дітьми, за рахунок безоплатної доглядової та репродуктивної праці жінок»,– наголошували організатори події.

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Фото: Дивись.інфо