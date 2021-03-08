Рятувальники попереджають про підтоплення у трьох областях

У Львівській, Івано-Франківській та Волинській областях через підвищення рівня води в річках очікується підтоплення сільгоспугіддь та частково окремих будівель, повідомляє Державнва служба з надзвичайних ситуацій.

8 березня на р. Свiж бiля смт. Букачiвцi (притока Дністра в Iвано-Франкiвській обл.) очікується продовження підйому рiвня води на 0,1-0,6 м, з подальшим затопленням заплави та можливим досягненням вiдмiтки початкового затоплення окремих господарських об’єктів.

8 березня на р. Захiдний Буг бiля с. Литовиж очікується продовження підйомів рівнів води на 0,2-0,7 м з подальшим затопленням заплав, сільгоспугiдь (Волинська обл.); на Західному Бузі та його окремих притоках на 0,1-0,4 м; на р. Солокiя бiля м.Червоноград можливе досягнення вiдмiтки початкового затоплення госпоб’єктiв та окремих будiвель (Львівська обл.)

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8-9 березня на рiчках басейну Прип’ятi очікується продовження підйомів рівнів води на 0,2-0,7 м з подальшим затопленням заплавних територiй. Можливе досягнення вiдмiток затоплення присадибних дiлянок (подвiр’їв, господарських споруд) та сільгоспугiдь в прирiчкових населених пунктах Ратнiвського, Старовижiвського, Любешiвського, Маневицького районiв Волинської областi.

У трьох областях оголошено жовтий рівень небезпеки підтоплень.