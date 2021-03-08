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На яких перехрестях Львова найбільш забруднене повітря?

Вероніка Рой

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Комунальне підприємство «Адміністративно-технічне управління» у січні-лютому провело оцінку забруднення повітря на 30 перехрестях Львова. Про це інформує департамент містобудування ЛМР.

За результатами перевірки, у Львові немає перехресть зі шкідливим та дуже шкідливим рівнем забруднення. Втім перевищення допустимих норм хімічних компонентів зафіксували на 19-ти із 30-ти львівських перехресть.

Безпечний рівень забруднення зафіксували на 4 перехрестях, а саме: вул.Шпитальна – вул.Данилишина, вул.Січових Стрільців – вул.Гнатюка, вул.Зелена – вул.Конопницької – вул.Петрушевича, вул.Городоцька – вул.Залізнична.

Помірний рівень – на 5-ти перехрестях: пр.Червоної Калини; вул.Личаківська – вул.Пасічна; вул.Липинського – вул.Хмельницького; вул.С.Бандери – вул.Антоновича – вул.Русових; вул.Кульпарківська – вул.Городоцька.

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Перехресть зі шкідливим та дуже шкідливим рівнем забруднення в ході замірів за цей період не виявлено.

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