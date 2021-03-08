Львівський псевдособор: 75 років тому ліквідували УГКЦ

75 років тому – саме 8 березня 1946 року – в Архикатедральному соборі святого Юрія розпочався Львівський псевдособор. На організованому органами НКВД разом з ієрархами РПЦ було ухвалено рішення про ліквідацію Української грекокатолицької церкви. Про це йдеться у повідомленні пресслужи ЛОДА.

Радянське керівництво вирішило вчинити широкомасштабний наступ на УГКЦ, як це відбулося з багатьма іншими релігійними організаціямит в СРСР.

«Усе майно ліквідованої Греко-католицької Церкви — націоналізовано, а храми та монастирі — передано РПЦ. Ще напередодні радянської окупації кілька сотень священиків змушені були виїхати на захід. Невдовзі після утвердження в Галичині радянської влади почалося ганебне переслідування духовенства та вірних, обмежено, а відтак і зовсім припинено діяльність монаших чинів і згромаджень. Значна частина духовенства зазнала репресій, нерідко разом із сім’ями. Решта вимушено перейшла на православ’я або ж мусила припинити відкриту душпастирську працю. Ліквідовано всі культурні, освітні й суспільні установи ГКЦ, припинено видання її газет і журналів», – розповів доцент кафедри богослов’я ФБФ УКУ Михайло Перун.

Зазначимо, що у радянській пропаганді УГКЦ пов’язували з Організацією українських націоналістів та Українською повстанською армією, їй закидали співпрацю з німецьким окупаційним режимом та «шпигунство на користь Ватикану». Ідеологічний наступ влади супроводжувався масовим фізичним і моральним терором.

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11 квітня 1945 року заарештовано всіх єпископів УГКЦ, які були в той час на території СРСР – митрополита Йосифа Сліпого, єпископів Григорія Хомишина, Микиту Будку, Миколая Чарнецького та Івана Лятишевського, тож Українська греко-католицька церква була фактично «обезголовлена».

Відтак, внаслідок ліквідації УГКЦ була створена «Ініціативна група по возз’єднанню Греко-католицької церкви з Православною церквою», яку очолили о. Гавриїл Костельник, о. Михайло Мельник та о. Антін Пельвецький. Її тодішня влада оголосила керівним органом усіх існуючих у Галичині греко-католицьких парафій.

Таким чиномю, органи НКДБ зорганізували у Львові так званий «собор» з членів «Ініціативної групи», який відбувся 8-10 березня 1946 року. Участь у ньому взяли 216 священиків, частина з яких на той момент уже перейшли на православ’я.

У результаті на зібранні учасники ухвалили рішення про скасування Берестейської унії 1596 та «возз’єднання» з Російською православною церквою. Рішення Львівського псевдособору 1946 стали формальною підставою для переслідування греко-католиків, які відмовилися перейти на православ’я. Відтоді і до 1989 року, поки не церква не виборола право на легальне існування, змушена була діяти у підпіллі.

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