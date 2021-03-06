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Українка виграла срібло в спринті на етапі кубка світу з біатлону

Ольга Денисяка

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Українська біатлоністка Юлія Джима здобула срібну медаль в спринті на етапі кубка світу, який проходить в Нове-Место (Чехія), пише УП.

У ході гонки Юлія Джима провела дві стрільби без промахів, і поступилася лише 9,3 секунди по дистанції норвежці Тіріль Екхоф.

Третьою гонку завершила італійка Ліза Вітоцці.
В цілому етап склався непогано для всієї української збірної, яка в повному складі пробилась в гонку переслідування, яка відбудеться у неділю.

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Дарія Блашко завершила гонку 16-ю, Анастасія Меркушина – 22-а, Олена Підгрушна – 34-а, Валентина Семеренко – 40-а.

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