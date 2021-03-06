У Польщі автобус потрапив у ДТП: 6 українців загинули

Вночі 6 березня у Польщі рейсовий автобус «Познань-Херсон» потрапив в аварію: шестеро українців загинули, ще 15 потребували госпіталізації, пише hromadske.

Як повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, ДТП сталася поблизу міста Кашице.

«Консули виїхали на місце події, взаємодіють із місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українцям та з’ясування усіх обставин аварії», – зазначив речник.

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Згодом Ніколенко повідомив, що постраждали 35 українців, їм надається необхідна медична та консульська допомога.

Ева Леньярт, очільниця Підкарпатського воєводства, де сталася аварія, підтвердила, що місцева влада контактує з українськими консулами. Наразі постраждалі, які не потребували госпіталізації, перебувають у гуртожитку в Ярославі під наглядом психологів.

За її словами, як тільки буде ухвалено рішення, що люди можуть продовжити подорож, їх відвезуть до прикордонного пункту у Корчові, де на них чекатиме український автобус, передає TVN24.

Польське видання RMF24 пише, що автобус впав з естакади у кювет. У транспорті, який їхав у сторону Перемишля на кордоні з Україною, були 57 людей. Пожежники дістали з кювету автобус, на місці аварії ще працюють правоохоронці.

RMF24 також повідомляє про шістьох загиблих і 34 поранених. Поранених, які потребували госпіталізації, відвезли до лікарень у Перемишлі, Ярославі, Жешуві, Малій Рудній, Пшеворську та Любачу. Людей, які не потребували госпіталізації, відвезли до гуртожитків поряд.

Представник пожежників Марцін Бетлей зазначив виданню, що визначення причин аварії триватиме декілька годин.

Як передає Onet Rzeszow, на місці аварії працювали майже 100 пожежників, 19 бригад медиків та поліцейські. На гелікоптерах перевозили важкопоранених.

Речник служби швидкої допомоги у Перемишлі Марек Янковський повідомив, що вісім людей отримали серйозні поранення – травми голови, хребта, кінцівок.

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Фото: MARCIN BETLEJA, PODKARPACKA STRAŻ POŻARNA /PSP