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США ввели санкції проти Коломойського

Ольга Денисяка

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Український олігарх та колишній голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський потрапив під санкції США «через причетність до значної корупції». Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Європейська правда

«Сьогодні я оголошую про санкції проти олігарха та колишнього українського державного чиновника Ігоря Коломойського через його причетність до значної корупції», – йдеться у заяві Блінкена.

У Держдепі пояснили, що як керівник Дніпропетровської області з 2014 по 2015 рік, Коломойський був причетний до корупційних дій, що підривали верховенство права та віру української громадськості в демократичні інститути та громадські процеси, включаючи використання його політичного впливу та владних повноважень для особистої вигоди.

«Хоча ці санкції базуються на діях за його перебування на посаді, я також хочу висловити занепокоєння постійними зусиллями Коломойського, які тривають досі, щодо підриву демократичних процесів та інституцій в Україні, які становлять серйозну загрозу її майбутньому», – заявив Блінкен.

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Санкції також наклали на дружину олігарха Ірину Коломойську, його дочку Анжеліку Коломойську та його сина Ізраїля Цві Коломойського. Це означає, що Коломойському і членам його родини заборонений в’їзд до Сполучених Штатів.

Блінкен підкреслив, що санкції підтверджують прагнення США підтримувати політичні, економічні та правові реформи, які є ключовими для євроатлантичного шляху України.

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