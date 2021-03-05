США ввели санкції проти Коломойського

Український олігарх та колишній голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський потрапив під санкції США «через причетність до значної корупції». Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Європейська правда

«Сьогодні я оголошую про санкції проти олігарха та колишнього українського державного чиновника Ігоря Коломойського через його причетність до значної корупції», – йдеться у заяві Блінкена.

У Держдепі пояснили, що як керівник Дніпропетровської області з 2014 по 2015 рік, Коломойський був причетний до корупційних дій, що підривали верховенство права та віру української громадськості в демократичні інститути та громадські процеси, включаючи використання його політичного впливу та владних повноважень для особистої вигоди.

«Хоча ці санкції базуються на діях за його перебування на посаді, я також хочу висловити занепокоєння постійними зусиллями Коломойського, які тривають досі, щодо підриву демократичних процесів та інституцій в Україні, які становлять серйозну загрозу її майбутньому», – заявив Блінкен.

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Санкції також наклали на дружину олігарха Ірину Коломойську, його дочку Анжеліку Коломойську та його сина Ізраїля Цві Коломойського. Це означає, що Коломойському і членам його родини заборонений в’їзд до Сполучених Штатів.

Блінкен підкреслив, що санкції підтверджують прагнення США підтримувати політичні, економічні та правові реформи, які є ключовими для євроатлантичного шляху України.

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