Молдаванин сів за ґрати на сім років за стрілянину в барі у центрі Львова

Галицький районний суд Львова засудив громадянина Молдови на 7 років в’язниці за те, що той стріляв та погрожував зброєю відвідувачам бару на площі Ринок у Львові. Про це повідомляє Zaxid.net.

Згідно з вироком суду за 1 березня 2021 року, інцидент трапився ще у лютому 2017 року. Тоді 26-річний чоловік прийшов у бар «П’яльня горілки & пива», що за адресою площа Ринок, 31, та почав чіплятися до відвідувачів. Він ображав та шарпав людей, а потім став погрожувати їм пістолетом. Він також вистрілив у їх сторону, проте нікого не поранив.

Поліція, яка прибула на місце події, згодом повідомляла, що чоловік намагався вчинити самогубство. 26-річний чоловік спершу приставив ніж собі до зап’ястя, а потім до горла та кричав, що краще вчинить самогубство, але не сяде знову до тюрми.

Повідомляється, що затриманий неодноразово судимий за крадіжки та хуліганство. Перед цим інцидентом він якраз вийшов достроково з в’язниці. Відомо, що чоловік є уродженцем Молодови, однак, судячи з попередніх судових справ, він тривалий час проживає у Львові.

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Відтак, суд визнав чоловіка винним у хуліганстві з використанням зброї та засудив на чотири роки тюрми. Та через невідбуте покарання за вироком Шевченківського райсуду Львова йому збільшили термін покарання до семи років.

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