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В Україні закрили 74 сайти, які незаконно продавали алкоголь

Юлія Осим

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З 1 лютого в Україні триває масштабна операція «Спирт». Податківці ліквідовують тіньовий ринок алкогольної продукції. У пресслужбі Державної фіскальної служби повідомили про перші результати.

На сьогодні встановлено 118 інтернет ресурсів, на яких здійснювалася незаконна реалізація лікеро-горілчаної продукції. В ході проведення подальших заходів припинено діяльність 74 з них. Також у судах розглядаються клопотання про заборону доступу до майже 100 сайтів та закритих груп у соцмережах.

«В полі зору та оперативній розробці служби існують й інші напрямки. Ми проводимо заходи з встановлення та припинення діяльності суб’єктів господарювання, які неправомірними діями, через так звані «скрутки» чи схеми уникнення сплати податку, завдають державі мільйонні збитки», ол – зазначив голова ДФСУ Вадим Мельник.

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Разом з припиненням незаконної діяльності вебресурсів, також виявлено протиправну діяльність виробництв лікеро-горілчаної продукції. Відтак, закрито 12 тіньових підприємств, що виготовляли контрафактний алкоголь. Під час перевірок вилучено 162 тонни спирту та 117 тонн лікеро-горілчаної продукції.

Наразі реалізація кампанії продовжується.

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