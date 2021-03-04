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Рада перейменувала два села на Львівщині

Андрій Котенський

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Верховна Рада у середу, 3 березня, прийняла рішення про перейменування двох сіл у Львівській області. Зокрема, прийнято постанови про перейменування сіл Коросне та Борщів Львівського району, пише Zaxid.net.

У пояснювальній записці зазначається, перейменування села Коросне на Коросно ініційовано його жителями «з метою усунення розбіжностей при оформленні правовстановлюючих документів та повернення історичної назви цьому населеному пункту».

За процедурою, перейменування села Коросне на Коросно раніше підтримала громада села на загальних зборах, а також погодили місцева сільрада, Перемишлянська райрада та Львівська облрада.

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Перейменування села Борщів на Боршів також ініціювали жителі села «у зв’язку з необхідністю усунення розбіжностей у вживанні назви населеного пункту на місцевому рівні та відповідно до офіційного обліку». Це рішення також підтримали місцева сільрада та Львівська облрада.

Село Коросне, де проживає понад тисячу жителів, входить до складу Перемишлянської міської територіальної громади та розміщене за 45 км від Львова. Село Борщів входить до Перемишлянської міської територіальної громади та розташоване за 50 км від Львова. В цьому селі проживає понад 1400 мешканців

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