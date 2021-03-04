ОСТАННІ НОВИНИ

Підприємці Львівщини можуть отримати 50 та 100 тисяч грн на розвиток бізнесу. Деталі

Вероніка Рой

|

Суб’єктів мікро- та малого підприємництва – юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців до участі у конкурсі в рамках Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області на 2021-2025 роки. Про це інформує департамент економічної політики Львівської ОДА.

У рамках Програми проводиться конкурс на надання безповоротної фінансової допомоги у розмірі до 50 тисяч гривень на маркетингові та консалтингові послуги, а також до 100 тисяч гривень – на інноваційні ваучери. Частка власних витрат суб’єкта господарювання на отримання послуг повинна становити не менше 30% суми від загальних витрат.

Для участі у конкурсі необхідно подати:

  • Проєкт розвитку бізнесу. Форма проєкту (https://is.gd/noyXyh);
  • Декларацію доброчесності (https://is.gd/UIJ1KQ);
  • Комерційну пропозицію від однієї із прекваліфікованих компаній. Її готують прекваліфікованою компанією у довільній формі, але з обов’язковим вказанням назви суб’єкта господарювання, якому вона надана, описом та вартістю послуг, які можуть бути надані за рахунок ваучера.

Нова компанія на прекваліфікацію може подати документи, якщо відповідає таким вимогам:

Реклама партнерів
  • має статус юридичної особи або фізичної особи-підприємця з реєстрацією в Україні, не має заборгованості із виплати заробітної плати та сплати податків;
  • має право надавати всі або частину послуг. Більше деталей – тут: https://is.gd/eWn3KA.
  • має досвід надання відповідних експертних послуг не менше 2 років та може надати контакти мінімум 2-ох осіб, які можуть це підтвердити.

Документи учасникам конкурсу необхідно подати до 1 квітня 2021 року в департамент економічної політики обласної державної адміністрації за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 419.

Більше деталей – тут.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові
Єлизавета ВАСИЛЕНКО
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові

90% вихованців Львівського військового ліцею імені Героїв Крут прагнуть стати військовими, а офіцери-вихователі є для ни...

Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так
Олена КАРП'ЮК
Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так

Приватне підприємство «Аутпост» більш ніж за 9,5 млн грн охоронятиме низку музеїв, що підпорядковані Львівській націонал...

Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...