Підприємці Львівщини можуть отримати 50 та 100 тисяч грн на розвиток бізнесу. Деталі

Суб’єктів мікро- та малого підприємництва – юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців до участі у конкурсі в рамках Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області на 2021-2025 роки. Про це інформує департамент економічної політики Львівської ОДА.

У рамках Програми проводиться конкурс на надання безповоротної фінансової допомоги у розмірі до 50 тисяч гривень на маркетингові та консалтингові послуги, а також до 100 тисяч гривень – на інноваційні ваучери. Частка власних витрат суб’єкта господарювання на отримання послуг повинна становити не менше 30% суми від загальних витрат.

Для участі у конкурсі необхідно подати:

Проєкт розвитку бізнесу. Форма проєкту (https://is.gd/noyXyh);

Декларацію доброчесності (https://is.gd/UIJ1KQ);

Комерційну пропозицію від однієї із прекваліфікованих компаній. Її готують прекваліфікованою компанією у довільній формі, але з обов’язковим вказанням назви суб’єкта господарювання, якому вона надана, описом та вартістю послуг, які можуть бути надані за рахунок ваучера.

Нова компанія на прекваліфікацію може подати документи, якщо відповідає таким вимогам:

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має статус юридичної особи або фізичної особи-підприємця з реєстрацією в Україні, не має заборгованості із виплати заробітної плати та сплати податків;

має право надавати всі або частину послуг. Більше деталей – тут: https://is.gd/eWn3KA.

має досвід надання відповідних експертних послуг не менше 2 років та може надати контакти мінімум 2-ох осіб, які можуть це підтвердити.

Документи учасникам конкурсу необхідно подати до 1 квітня 2021 року в департамент економічної політики обласної державної адміністрації за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 419.

Більше деталей – тут.

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