Найбільші скандалісти і гречкосії: чим торік «прославилися» нардепи від Львівщини

Упродовж 2020-го обранці від Львівщини у Верховній Раді фігурували у різних скандалах та щедро гречкосіяли. Серед лідерів – Тарас Батенко, Ярослав Дубневич та Юрій Камельчук. Детальніше про те, хто з 12 нардепів чим «прославився» торік, розповів Рух Чесно.

Мажоритарник Тарас Батенко, за даними «Серпом по рейтингу», потрапив у скандали 17 разів – зокрема, через дії щодо антикорупційного законодавства, «антиколомойського закону», Авакова. Він гречкосіяв та піарився на освоєнні бюджетних коштів. Також Батенко був гостем на телеканалах 112 та ZIK, які пов’язують з Віктором Медведчуком.

Йому на п’яти наступає колега по групі Ярослав Дубневич, який торік потрапив у скандали 10 разів і майже через схожі дії. Зазначимо, що у 2020 році брати Дубневичі переписали майно на своїх синів у зв’язку з тим, що НАБУ і САП завершили розслідування справи Дубневича, а Верховний суд відмовив Дубневичу в оскарженні рішень парламенту у справі «Укрзалізниці». Депутат активно гречкосіяв, роздаючи медичні засоби. Окрім того, він позбавлявся депутатських виплат через прогули за 13 місяців на загальну суму понад 539 тис. гривень.

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Народний обранець Юрій Камельчук зі «Слуги народу», за даними «Серпом по рейтингу», у 2020 році потрапив у скандали 11 разів, зокрема як співавтор постанови про незаконне звільнення директора НАБУ, за інші дії щодо антикорупційного законодавства та органів. Також він потрапляв до переліку нардепів, що найчастіше користуються автопарком ВРУ. Депутат гречкосіє у навчальних закладах. Також він виступав на каналах 112, ZIK та Newsone, які пов’язують із Медведчуком.

Наприкінці 2020 року став фігурантом медійних скандалів через поширення фейків та антинаукових теорій щодо коронавірусу, масок, вакцинації та проституції. При цьому він користується як масками, так і респіраторами, голосує за “ковідні” законопроєкти. Facebook почав маркувати його дописи як неправдиву інформацію чи видаляти їх. Також Камельчук виступає за заборону абортів та за подачу води до Криму.

Його колега по фракції Орест Саламаха потрапив у скандали 11 разів, зокрема теж як співавтор постанови про незаконне звільнення директора НАБУ, а також через погодження мільярдних доплат МВС. Депутат піариться на субвенціях та стабільно гречкосіє в окрузі. Дрогобицька міська рада висловила йому недовіру як нардепу від округу. Також він заявив про хакерську атаку на свої сторінки.

Депутатка від «Голосу» Галина Васильченко піарилась на залученні бюджетних коштів на округ, гречкосіяла. Також вона агітувала за кандидатів УГП, шість разів згадувала цю партію.

Її колега по фракції Наталія Піпа також гречкосіяла — посадкою дерев, роздачею книг, медичних засобів лікарням, піарилась на освоєнні громадою бюджетних коштів. Вона також щонайменше вісім разів писала та піарила УГП, зокрема агітувала за кандидатів.

Ще один обранець від «Голосу» Ярослав Рущишин значну частину року приділив балотуванню в мери Львова, він і його команда гречкосіяли, роздаючи харчі та засоби захисту.

Нардеп від ЄС Микола Княжицький лобіював «відкрите небо» для свого бізнес-партнера. Протягом року він систематично агітував за кандидата Олега Синютку, з яким гречкосіяв.

Його колега по фракції Андрій Лопушанський заявляв про підпал своєї машини та спростовував інформацію про свій дозвіл на евакуацію людей з Уханя на території округу. Також гречкосіяв через благодійний фонд.

Павло Бакунець із «Довіри», за даними “Серпом по рейтингу”, як і його колега Андрій Кіт, у 2020 році потрапив у скандали вісім разів, зокрема через НАБУ, Авакова, Венедіктову і суди. Депутат гречкосіє передачею медичних засобів та грантами від молодіжної ГО.

Кіт, як і Дубневич, позбавлявся депутатських виплат через прогули за 11 місяців на загальну суму понад 455 тис. гривень.

Фото Руху Чесно

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