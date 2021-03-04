ОСТАННІ НОВИНИ

«Львівська політехніка» потрапила у перелік найкращих університетів світу

Вероніка Рой

|

Чотири вищі навчальні заклади України увійшли до рейтинги найкращих університетів світу за різними спеціальностями у 2021 році. У перелік потрапив і Національний університет «Львівська політехніка». Сформувало рейтинги глобальне аналітичне агентство в галузі вищої освіти QS Quacquarelli Symonds, передає пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Агентство оприлюднило рейтинги за спеціальностями кращих університетів світу 2021 року – QS World University Rankings by Subject 2021, в який увійшли 1452 виші світу, зокрема чотири виші з України.

Серед українських вишів Київський національний університет імені Тараса Шевченка бере участь в найбільшій кількості рейтингів за спеціальностями (в одному галузевому рейтингу і шести рейтингах за спеціальностями), а Національний університет «Львівська політехніка» займає найвищу позицію серед університетів України – 101-150 в рейтингу кращих університетів з інженерних спеціальностей.

Реклама партнерів

У МОН зауважують, що цьогоріч вперше в рейтинги за спеціальностями кращих університетів увійшли Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна та Національний університет «Львівська політехніка».

«Цього року кількість українських університетів в рейтингах за спеціальностями збільшилася вдвічі: з двох до чотирьох. Важливо відзначити їхню участь в рейтингах за спеціальностями, що відрізняються високим рівнем конкуренції, а саме: з комп’ютерних наук та інформаційних систем, фізики та астрономії, а також інженерних спеціальностей в області нафти і газу», – коментує директор аналітичного центру QS Бен Саутер.

Рейтинг українських університетів виглядає так:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  • Сучасні мови (позиція 201-250);
  • Лінгвістика (251-300);
  • Математика (401-450);
  • Фізика і астрономія (401-450);
  • Природні науки (401-450);
  • Комп’ютерні науки та інформаційні системи (501-550);
  • Хімія (501-550).

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

  • Комп’ютерні науки та інформаційні системи (551-600);
  • Фізика і астрономія (551-600).

Національний університет «Львівська політехніка»

  • Інженерні спеціальності в області нафти і газу (101-150);
  • Комп’ютерні науки та інформаційні системи (551-600).

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

  • Комп’ютерні науки та інформаційні системи (551-600).

Довідка

QS Quacquarelli Symonds є провідним у світі постачальником сервісів, досліджень і аналітичних послуг для глобального сектора вищої освіти, місія якого полягає в тому, щоб дати можливість мотивованим людям у будь-якій точці світу реалізувати свій потенціал за допомогою освітніх досягнень, міжнародної мобільності та кар’єрного розвитку.

QS Quacquarelli Symonds є укладачем рейтингів університетів з 2004 року, цього ж року був опублікований перший рейтинг кращих університетів світу QS World University Rankings. З того часу рейтинги QS стали найпопулярнішим у світі джерелом порівняльних даних про ефективність університетів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові
Єлизавета ВАСИЛЕНКО
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові

90% вихованців Львівського військового ліцею імені Героїв Крут прагнуть стати військовими, а офіцери-вихователі є для ни...

Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так
Олена КАРП'ЮК
Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так

Приватне підприємство «Аутпост» більш ніж за 9,5 млн грн охоронятиме низку музеїв, що підпорядковані Львівській націонал...

Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...