«Львівська політехніка» потрапила у перелік найкращих університетів світу

Чотири вищі навчальні заклади України увійшли до рейтинги найкращих університетів світу за різними спеціальностями у 2021 році. У перелік потрапив і Національний університет «Львівська політехніка». Сформувало рейтинги глобальне аналітичне агентство в галузі вищої освіти QS Quacquarelli Symonds, передає пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Агентство оприлюднило рейтинги за спеціальностями кращих університетів світу 2021 року – QS World University Rankings by Subject 2021, в який увійшли 1452 виші світу, зокрема чотири виші з України.

Серед українських вишів Київський національний університет імені Тараса Шевченка бере участь в найбільшій кількості рейтингів за спеціальностями (в одному галузевому рейтингу і шести рейтингах за спеціальностями), а Національний університет «Львівська політехніка» займає найвищу позицію серед університетів України – 101-150 в рейтингу кращих університетів з інженерних спеціальностей.

Реклама партнерів

У МОН зауважують, що цьогоріч вперше в рейтинги за спеціальностями кращих університетів увійшли Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна та Національний університет «Львівська політехніка».

«Цього року кількість українських університетів в рейтингах за спеціальностями збільшилася вдвічі: з двох до чотирьох. Важливо відзначити їхню участь в рейтингах за спеціальностями, що відрізняються високим рівнем конкуренції, а саме: з комп’ютерних наук та інформаційних систем, фізики та астрономії, а також інженерних спеціальностей в області нафти і газу», – коментує директор аналітичного центру QS Бен Саутер.

Рейтинг українських університетів виглядає так:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Сучасні мови (позиція 201-250);

Лінгвістика (251-300);

Математика (401-450);

Фізика і астрономія (401-450);

Природні науки (401-450);

Комп’ютерні науки та інформаційні системи (501-550);

Хімія (501-550).

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Комп’ютерні науки та інформаційні системи (551-600);

Фізика і астрономія (551-600).

Національний університет «Львівська політехніка»

Інженерні спеціальності в області нафти і газу (101-150);

Комп’ютерні науки та інформаційні системи (551-600).

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Комп’ютерні науки та інформаційні системи (551-600).

Довідка

QS Quacquarelli Symonds є провідним у світі постачальником сервісів, досліджень і аналітичних послуг для глобального сектора вищої освіти, місія якого полягає в тому, щоб дати можливість мотивованим людям у будь-якій точці світу реалізувати свій потенціал за допомогою освітніх досягнень, міжнародної мобільності та кар’єрного розвитку.

QS Quacquarelli Symonds є укладачем рейтингів університетів з 2004 року, цього ж року був опублікований перший рейтинг кращих університетів світу QS World University Rankings. З того часу рейтинги QS стали найпопулярнішим у світі джерелом порівняльних даних про ефективність університетів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.