«Львівська політехніка» потрапила у перелік найкращих університетів світу

Чотири вищі навчальні заклади України увійшли до рейтинги найкращих університетів світу за різними спеціальностями у 2021 році. У перелік потрапив і Національний університет «Львівська політехніка». Сформувало рейтинги глобальне аналітичне агентство в галузі вищої освіти QS Quacquarelli Symonds, передає пресслужба Міністерства освіти і науки України.
Агентство оприлюднило рейтинги за спеціальностями кращих університетів світу 2021 року – QS World University Rankings by Subject 2021, в який увійшли 1452 виші світу, зокрема чотири виші з України.
Серед українських вишів Київський національний університет імені Тараса Шевченка бере участь в найбільшій кількості рейтингів за спеціальностями (в одному галузевому рейтингу і шести рейтингах за спеціальностями), а Національний університет «Львівська політехніка» займає найвищу позицію серед університетів України – 101-150 в рейтингу кращих університетів з інженерних спеціальностей.
У МОН зауважують, що цьогоріч вперше в рейтинги за спеціальностями кращих університетів увійшли Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна та Національний університет «Львівська політехніка».
«Цього року кількість українських університетів в рейтингах за спеціальностями збільшилася вдвічі: з двох до чотирьох. Важливо відзначити їхню участь в рейтингах за спеціальностями, що відрізняються високим рівнем конкуренції, а саме: з комп’ютерних наук та інформаційних систем, фізики та астрономії, а також інженерних спеціальностей в області нафти і газу», – коментує директор аналітичного центру QS Бен Саутер.
Рейтинг українських університетів виглядає так:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
- Сучасні мови (позиція 201-250);
- Лінгвістика (251-300);
- Математика (401-450);
- Фізика і астрономія (401-450);
- Природні науки (401-450);
- Комп’ютерні науки та інформаційні системи (501-550);
- Хімія (501-550).
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
- Комп’ютерні науки та інформаційні системи (551-600);
- Фізика і астрономія (551-600).
Національний університет «Львівська політехніка»
- Інженерні спеціальності в області нафти і газу (101-150);
- Комп’ютерні науки та інформаційні системи (551-600).
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
- Комп’ютерні науки та інформаційні системи (551-600).
Довідка
QS Quacquarelli Symonds є провідним у світі постачальником сервісів, досліджень і аналітичних послуг для глобального сектора вищої освіти, місія якого полягає в тому, щоб дати можливість мотивованим людям у будь-якій точці світу реалізувати свій потенціал за допомогою освітніх досягнень, міжнародної мобільності та кар’єрного розвитку.
QS Quacquarelli Symonds є укладачем рейтингів університетів з 2004 року, цього ж року був опублікований перший рейтинг кращих університетів світу QS World University Rankings. З того часу рейтинги QS стали найпопулярнішим у світі джерелом порівняльних даних про ефективність університетів.
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Вероніка Рой