Керівника департаменту ЛОДА звільнили з роботи за прогули

Директора розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА Назарія Романчука звільнили за відсутність на роботі. Чиновник більше місяця не приходив на роботу і не пояснював свою відсутність. Про це пише Zaxid.net.

З власних джерел виданню стало відомо, що на початку березня 38-річного Назарія Романчука звільнили з посади директора департаменту житлово-комунального господарства ЛОДА. Заступник голови ЛОДА Юрій Бучко офіційно підтвердив цю інформацію. За його словами, Назарій Романчук більше місяця не приходив на роботу. Він не брав відпустки і не оформив лікарняне, тому в ЛОДА створили спеціальну комісію, яка вивчила цю ситуацію і прийняла рішення звільнити Назарія Романчука з 1 березня.

«Він не прийшов на роботу, і у відділі кадрів відсутні лікарняні листки. На телефонні дзвінки не відповідає і не пояснює свою відсутність на роботі. Була створена комісія, яка склала відповідні акти і кілька днів тому його звільнили з посади», – розповів Юрій Бучко.

Фото: Гал-інфо

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Сам Назарій Романчук відмовився коментувати своє звільнення. Водночас він заявив, що з 16 січня перебуває на лікуванні в медзакладі, однак він відмовився уточнити, у якій саме лікарні.

За даними видання, 18 січня Назарій Романчук вилетів з київського аеропорту «Бориспіль» у місто Ла-Романа у Домініканській Республіці. Повернувся він у Київ рейсом з Ла-Романи 31 січня.

За словами Юрія Бучка, у відділ кадрів ЛОДА немає лікарняних листків Романчука. У такому разі можна вважати, що Назарій Романчук полетів за кордон у робочий час.

Назарій Романчук працював у ЛОДА з 2005 року: спочатку в управлінні промисловості та інфраструктури, а потім – в управлінні економіки, а з 2009 – в управлінні ЖКГ. У грудні 2016 року тодішній голова ЛОДА Олег Синютка призначив Назарія Романчука директором департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства ЛОДА, який відповідає за поводження зі сміттям.

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