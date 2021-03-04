До Червоної книги України внесли 150 нових видів тварин

Міністерство юстиції затвердило новий перелік видів тварин, що занесуть до четвертої редакції Червоної книги України. Оновлений перелік включає 687 видів тварин. Про це інформує пресслужба Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів.

У третє видання Червоної книги України 2009 року було занесено 543 види тварин, натомість у четверте – 687 видів.

Список містить 14 видів кільчастих червів (у переліку 2009 року – 8 видів), молюсків – 53 (у переліку 2009 року – 19), членистоногих – 357 (у переліку 2009 року – 263), хордових – 260 (у переліку 2009 року – 245).

До нього занесли 171 новий вид тварин, серед яких:

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3 види кільчастих червів;

36 – молюсків;

112 – членистоногих;

17 – хордових.

Серед нових тварин: рак товстопалий, водомірка наяда, коконопряд золотистий, грицик великий, тритон гребінчастий, ящірка Ліндгольма, бичок Штайниця, вугор європейський, підуст звичайний, ховрах малий.

Залежно від стану видів та ступеня загрози їх зникненню, види розподілено за категоріями:

недостатньо відомі (28 видів);

зникаючі (162);

вразливі (277);

рідкісні (201);

зниклі (8);

неоцінені (11).

У міністерстві додають, що до Червоної книги України першочергово вносять реліктові та ендемічні види, види, що знаходяться на межі ареалу, види, що мають особливу наукову цінність, а також види, поширення яких швидко зменшується внаслідок господарської діяльності людини. Це означає, що для цих видів будуть вживатись посилені заходи для їх збереження та охорони.

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