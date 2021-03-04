8 березня Львовом пройде феміністичний марш

У понеділок, 8 березня, у Львові відбудеться феміністичний марш. Про це інформують організатори події.

Організаторки цим заходом вимагатимуть, щоб держава відповідально ставилася до належного забезпечення прав жінок.

«Досить говорити про безпеку та збільшувати кількість силовиків, тоді коли жінок ґвалтують вдома і на вулицях, а кількість закритих поліцією справ перевищує кількість справ, переданих до суду. Досить робити спроби збільшити контроль за тим коли, скільки і від кого жінкам народжувати чи ні у той час, коли виплати самотнім матерям, які не працюють, зараз недоступні, а місць у дитячих садочках критично бракує… Досить вирішувати проблеми адекватного соціального забезпечення, догляду за хворими та дітьми, за рахунок безоплатної доглядової та репродуктивної праці жінок Приходь 8 березня на площу Ринок до міської Ратуші і давай разом покажемо, що жінки – це сила, і що жіноча солідарність – це потужно і прекрасно», – йдеться у повідомленні.

Досить не помічати жінок, права яких нехтуються особливо цинічно: самотні матері та жінки пенсійного віку, жінки з інвалідністю, безхатьки, внутрішньо переміщені, безробітні, жінки з сільських місцевостей, мігрантки, в тому числі трудові мігрантки, ромки, жінки з різними розладами здоров’я, багатодітні жінки та інші жінки з вразливих груп!

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Захід відбудеться 8 березня на площі Ринок о 13:00 у Львові.

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Фото: Діло