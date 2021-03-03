Понад сотня вулиць Львова 4 березня буде без води. Перелік

У четвер, 4 березня, у Львові через ремонтні роботи у 140 вулиць у трьох районах Львова будуть без водопостачання, ще 18 – отримуватимуть водопостачання з пониженим тиском. Про це інформує «Львівводоканал».

4 березня проводитимуть роботи з перепідключення до новозбудованого водопроводу по вул. В.Великого у Львові. У зв’язку з цим з 09:00 до 21:00 год. буде припинено подачу води в Франківський, Галицький та Залізничний райони міста. Зокрема, без водопостачання будуть вулиці:

Айвазовського – Всі будинки

Антоновича – Всі будинки

Аркаса – Всі будинки

Архітекторська – Всі будинки

Бабія – Всі будинки

Балтійська – Всі будинки

Барвінок – Всі будинки

Бенцаля – Всі будинки

Бібліотечна – Всі будинки

Білинського – Всі будинки

Боберського – Всі будинки

Богуна – Всі будинки

Бойківська – Всі будинки

Бойчука – Всі будинки

Ботєва – Всі будинки

Боткіна – Всі будинки

Брюллова – Всі будинки

В.Великого – Всі будинки

Веделя – Всі будинки

Вербицького – Всі будинки

Вечірня – Всі будинки

Виговського – Всі будинки

Виноградна – Всі будинки

Відкрита – Всі будинки

Війтовоича – Всі будинки

Вітряна – Всі будинки

Воля – Всі будинки

Г.Майдану – Всі будинки

Г.Упа – Всі будинки

Гайворонського – Всі будинки

Гіпсова – Всі будинки

Глибока – Всі будинки

Глінки – Всі будинки

Голубина – Всі будинки

Горбачевського – Всі будинки

Гординських – Всі будинки

Городоцька, 131 – 187

Горської – Всі будинки

Грабянки – Всі будинки

Емінеску – Всі будинки

Єфремова – Всі будинки

Жемчужникова – Всі будинки

Житомирська – Всі будинки

Залізняка – Всі будинки

Звязкова – Всі будинки

Зерова – Всі будинки

Зоряна – Всі будинки

Карпінського – Всі будинки

Кастелівка – Всі будинки

Квітнева – Всі будинки

Керамічна – Всі будинки

Київська – Всі будинки

Кишинівська – Всі будинки

Кн.Ольги – Всі будинки

Кобилиці – Всі будинки

Кобринська – Всі будинки

Ковалева – Всі будинки

Кокорудза – Всі будинки

Колесси – Всі будинки

Кольберга – Всі будинки

Коновальця – Всі будинки

Коперника – Всі будинки

Копистинського – Всі будинки

Котка – Всі будинки

Котляревського – Всі будинки

Кременецька – Всі будинки

Куликівська – Всі будинки

Кульпарківська – Всі будинки

Кульчицької – Всі будинки

Ластівяча – Всі будинки

Лікувальна – Всі будинки

Ліська – Всі будинки

Лукаша – Всі будинки

Любінська – Всі будинки

Маївського– Всі будинки

Маковея – Всі будинки

Метрологічна – Всі будинки

Мила – Всі будинки

Митрополита Андрея – Всі будинки

Молдавська – Всі будинки

Музики – Всі будинки

Н.Левицького – Всі будинки

Нагірна – Всі будинки

Насінна – Всі будинки

Наукова – Всі будинки

Новий світ – Всі будинки

Ожешко – Всі будинки

Околична – Всі будинки

Окружна – Всі будинки

Остроградських – Всі будинки

Пастернака – Всі будинки

Перфецького – Всі будинки

Піддубного – Всі будинки

Підміська – Всі будинки

Політехнічна – Всі будинки

Поліщука – Всі будинки

Поперечна – Всі будинки

Порохова – Всі будинки

Похила – Всі будинки

Професорська – Всі будинки

Ранкова – Всі будинки

Ревуцького – Всі будинки

Рубчака – Всі будинки

Рудницького – Всі будинки

Русових – Всі будинки

С.Бандери – Всі будинки

С.Петлюри – Всі будинки

Садова – Всі будинки

Сарненська – Всі будинки

Сахарова – Всі будинки

Сельських – Всі будинки

Симоненка – Всі будинки

Сімовича – Всі будинки

Скісна – Всі будинки

Скнилівська – Всі будинки

Скнилівські провулки – Всі будинки

Смаль-Стоцького – Всі будинки

Сметани – Всі будинки

Сміливих – Всі будинки

Смотрицького – Всі будинки

Сонячна – Всі будинки

Старицького – Всі будинки

Терлецького – Всі будинки

Тобілевича – Всі будинки

Тролейбусна – Всі будинки

Труша – Всі будинки

Урожайна – Всі будинки

Федьковича – Всі будинки

Холодноярська – Всі будинки

Хоробрих – Всі будинки

Художня – Всі будинки

Цегельського – Всі будинки

Червона – Всі будинки

Чупринки – Всі будинки

Шептицьких – Всі будинки

Шкрібляків – Всі будинки

Шумського – Всі будинки

Щирецька – Всі будинки

Янева – Всі будинки

Японська – Всі будинки

Також водопостачання з пониженим тиском (до 2- го поверху) отримуватимуть такі вулиці:

Бр.Міхновських – Всі будинки

Вернигори – Всі будинки

Головацького – Всі будинки

Голубовича – Всі будинки

Городоцька, 40 -110, 51 – 131

Декарта – Всі будинки

К.Основяненка – Всі будинки

Комарова – Всі будинки

Коротка – Всі будинки

М.Вовчка – Всі будинки

Морозенка – Всі будинки

Мудрого Я. – Всі будинки

Одеська – Всі будинки

Перова – Всі будинки

Пулюя – Всі будинки

Степанівни – Всі будинки

Трускавецька – Всі будинки

Хотинська – Всі будинки

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