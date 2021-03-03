Понад сотня вулиць Львова 4 березня буде без води. Перелік

У четвер, 4 березня, у Львові через ремонтні роботи у 140 вулиць у трьох районах Львова будуть без водопостачання, ще 18 – отримуватимуть водопостачання з пониженим тиском. Про це інформує «Львівводоканал».
4 березня проводитимуть роботи з перепідключення до новозбудованого водопроводу по вул. В.Великого у Львові. У зв’язку з цим з 09:00 до 21:00 год. буде припинено подачу води в Франківський, Галицький та Залізничний райони міста. Зокрема, без водопостачання будуть вулиці:
- Айвазовського – Всі будинки
- Антоновича – Всі будинки
- Аркаса – Всі будинки
- Архітекторська – Всі будинки
- Бабія – Всі будинки
- Балтійська – Всі будинки
- Барвінок – Всі будинки
- Бенцаля – Всі будинки
- Бібліотечна – Всі будинки
- Білинського – Всі будинки
- Боберського – Всі будинки
- Богуна – Всі будинки
- Бойківська – Всі будинки
- Бойчука – Всі будинки
- Ботєва – Всі будинки
- Боткіна – Всі будинки
- Брюллова – Всі будинки
- В.Великого – Всі будинки
- Веделя – Всі будинки
- Вербицького – Всі будинки
- Вечірня – Всі будинки
- Виговського – Всі будинки
- Виноградна – Всі будинки
- Відкрита – Всі будинки
- Війтовоича – Всі будинки
- Вітряна – Всі будинки
- Воля – Всі будинки
- Г.Майдану – Всі будинки
- Г.Упа – Всі будинки
- Гайворонського – Всі будинки
- Гіпсова – Всі будинки
- Глибока – Всі будинки
- Глінки – Всі будинки
- Голубина – Всі будинки
- Горбачевського – Всі будинки
- Гординських – Всі будинки
- Городоцька, 131 – 187
- Горської – Всі будинки
- Грабянки – Всі будинки
- Емінеску – Всі будинки
- Єфремова – Всі будинки
- Жемчужникова – Всі будинки
- Житомирська – Всі будинки
- Залізняка – Всі будинки
- Звязкова – Всі будинки
- Зерова – Всі будинки
- Зоряна – Всі будинки
- Карпінського – Всі будинки
- Кастелівка – Всі будинки
- Квітнева – Всі будинки
- Керамічна – Всі будинки
- Київська – Всі будинки
- Кишинівська – Всі будинки
- Кн.Ольги – Всі будинки
- Кобилиці – Всі будинки
- Кобринська – Всі будинки
- Ковалева – Всі будинки
- Кокорудза – Всі будинки
- Колесси – Всі будинки
- Кольберга – Всі будинки
- Коновальця – Всі будинки
- Коперника – Всі будинки
- Копистинського – Всі будинки
- Котка – Всі будинки
- Котляревського – Всі будинки
- Кременецька – Всі будинки
- Куликівська – Всі будинки
- Кульпарківська – Всі будинки
- Кульчицької – Всі будинки
- Ластівяча – Всі будинки
- Лікувальна – Всі будинки
- Ліська – Всі будинки
- Лукаша – Всі будинки
- Любінська – Всі будинки
- Маївського– Всі будинки
- Маковея – Всі будинки
- Метрологічна – Всі будинки
- Мила – Всі будинки
- Митрополита Андрея – Всі будинки
- Молдавська – Всі будинки
- Музики – Всі будинки
- Н.Левицького – Всі будинки
- Нагірна – Всі будинки
- Насінна – Всі будинки
- Наукова – Всі будинки
- Новий світ – Всі будинки
- Ожешко – Всі будинки
- Околична – Всі будинки
- Окружна – Всі будинки
- Остроградських – Всі будинки
- Пастернака – Всі будинки
- Перфецького – Всі будинки
- Піддубного – Всі будинки
- Підміська – Всі будинки
- Політехнічна – Всі будинки
- Поліщука – Всі будинки
- Поперечна – Всі будинки
- Порохова – Всі будинки
- Похила – Всі будинки
- Професорська – Всі будинки
- Ранкова – Всі будинки
- Ревуцького – Всі будинки
- Рубчака – Всі будинки
- Рудницького – Всі будинки
- Русових – Всі будинки
- С.Бандери – Всі будинки
- С.Петлюри – Всі будинки
- Садова – Всі будинки
- Сарненська – Всі будинки
- Сахарова – Всі будинки
- Сельських – Всі будинки
- Симоненка – Всі будинки
- Сімовича – Всі будинки
- Скісна – Всі будинки
- Скнилівська – Всі будинки
- Скнилівські провулки – Всі будинки
- Смаль-Стоцького – Всі будинки
- Сметани – Всі будинки
- Сміливих – Всі будинки
- Смотрицького – Всі будинки
- Сонячна – Всі будинки
- Старицького – Всі будинки
- Терлецького – Всі будинки
- Тобілевича – Всі будинки
- Тролейбусна – Всі будинки
- Труша – Всі будинки
- Урожайна – Всі будинки
- Федьковича – Всі будинки
- Холодноярська – Всі будинки
- Хоробрих – Всі будинки
- Художня – Всі будинки
- Цегельського – Всі будинки
- Червона – Всі будинки
- Чупринки – Всі будинки
- Шептицьких – Всі будинки
- Шкрібляків – Всі будинки
- Шумського – Всі будинки
- Щирецька – Всі будинки
- Янева – Всі будинки
- Японська – Всі будинки
Також водопостачання з пониженим тиском (до 2- го поверху) отримуватимуть такі вулиці:
- Бр.Міхновських – Всі будинки
- Вернигори – Всі будинки
- Головацького – Всі будинки
- Голубовича – Всі будинки
- Городоцька, 40 -110, 51 – 131
- Декарта – Всі будинки
- К.Основяненка – Всі будинки
- Комарова – Всі будинки
- Коротка – Всі будинки
- М.Вовчка – Всі будинки
- Морозенка – Всі будинки
- Мудрого Я. – Всі будинки
- Одеська – Всі будинки
- Перова – Всі будинки
- Пулюя – Всі будинки
- Степанівни – Всі будинки
- Трускавецька – Всі будинки
- Хотинська – Всі будинки
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Вероніка Рой