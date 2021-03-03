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Понад сотня вулиць Львова 4 березня буде без води. Перелік

Вероніка Рой

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У четвер, 4 березня, у Львові через ремонтні роботи у 140 вулиць у трьох районах Львова будуть без водопостачання, ще 18 – отримуватимуть водопостачання з пониженим тиском. Про це інформує «Львівводоканал».

4 березня проводитимуть роботи з перепідключення до новозбудованого водопроводу по вул. В.Великого у Львові. У зв’язку з цим з 09:00 до 21:00 год. буде припинено подачу води в Франківський, Галицький та Залізничний райони міста. Зокрема, без водопостачання будуть вулиці:

  • Айвазовського – Всі будинки
  • Антоновича – Всі будинки
  • Аркаса – Всі будинки
  • Архітекторська – Всі будинки
  • Бабія – Всі будинки
  • Балтійська – Всі будинки
  • Барвінок – Всі будинки
  • Бенцаля – Всі будинки
  • Бібліотечна – Всі будинки
  • Білинського – Всі будинки
  • Боберського – Всі будинки
  • Богуна – Всі будинки
  • Бойківська – Всі будинки
  • Бойчука – Всі будинки
  • Ботєва – Всі будинки
  • Боткіна – Всі будинки
  • Брюллова – Всі будинки
  • В.Великого – Всі будинки
  • Веделя – Всі будинки
  • Вербицького – Всі будинки
  • Вечірня – Всі будинки
  • Виговського – Всі будинки
  • Виноградна – Всі будинки
  • Відкрита – Всі будинки
  • Війтовоича – Всі будинки
  • Вітряна – Всі будинки
  • Воля – Всі будинки
  • Г.Майдану – Всі будинки
  • Г.Упа – Всі будинки
  • Гайворонського – Всі будинки
  • Гіпсова – Всі будинки
  • Глибока – Всі будинки
  • Глінки – Всі будинки
  • Голубина – Всі будинки
  • Горбачевського – Всі будинки
  • Гординських – Всі будинки
  • Городоцька, 131 – 187
  • Горської – Всі будинки
  • Грабянки – Всі будинки
  • Емінеску – Всі будинки
  • Єфремова – Всі будинки
  • Жемчужникова – Всі будинки
  • Житомирська – Всі будинки
  • Залізняка – Всі будинки
  • Звязкова – Всі будинки
  • Зерова – Всі будинки
  • Зоряна – Всі будинки
  • Карпінського – Всі будинки
  • Кастелівка – Всі будинки
  • Квітнева – Всі будинки
  • Керамічна – Всі будинки
  • Київська – Всі будинки
  • Кишинівська – Всі будинки
  • Кн.Ольги – Всі будинки
  • Кобилиці – Всі будинки
  • Кобринська – Всі будинки
  • Ковалева – Всі будинки
  • Кокорудза – Всі будинки
  • Колесси – Всі будинки
  • Кольберга – Всі будинки
  • Коновальця – Всі будинки
  • Коперника – Всі будинки
  • Копистинського – Всі будинки
  • Котка – Всі будинки
  • Котляревського – Всі будинки
  • Кременецька – Всі будинки
  • Куликівська – Всі будинки
  • Кульпарківська – Всі будинки
  • Кульчицької – Всі будинки
  • Ластівяча – Всі будинки
  • Лікувальна – Всі будинки
  • Ліська – Всі будинки
  • Лукаша – Всі будинки
  • Любінська – Всі будинки
  • Маївського– Всі будинки
  • Маковея – Всі будинки
  • Метрологічна – Всі будинки
  • Мила – Всі будинки
  • Митрополита Андрея – Всі будинки
  • Молдавська – Всі будинки
  • Музики – Всі будинки
  • Н.Левицького – Всі будинки
  • Нагірна – Всі будинки
  • Насінна – Всі будинки
  • Наукова – Всі будинки
  • Новий світ – Всі будинки
  • Ожешко – Всі будинки
  • Околична – Всі будинки
  • Окружна – Всі будинки
  • Остроградських – Всі будинки
  • Пастернака – Всі будинки
  • Перфецького – Всі будинки
  • Піддубного – Всі будинки
  • Підміська – Всі будинки
  • Політехнічна – Всі будинки
  • Поліщука – Всі будинки
  • Поперечна – Всі будинки
  • Порохова – Всі будинки
  • Похила – Всі будинки
  • Професорська – Всі будинки
  • Ранкова – Всі будинки
  • Ревуцького – Всі будинки
  • Рубчака – Всі будинки
  • Рудницького – Всі будинки
  • Русових – Всі будинки
  • С.Бандери – Всі будинки
  • С.Петлюри – Всі будинки
  • Садова – Всі будинки
  • Сарненська – Всі будинки
  • Сахарова – Всі будинки
  • Сельських – Всі будинки
  • Симоненка – Всі будинки
  • Сімовича – Всі будинки
  • Скісна – Всі будинки
  • Скнилівська – Всі будинки
  • Скнилівські провулки – Всі будинки
  • Смаль-Стоцького – Всі будинки
  • Сметани – Всі будинки
  • Сміливих – Всі будинки
  • Смотрицького – Всі будинки
  • Сонячна – Всі будинки
  • Старицького – Всі будинки
  • Терлецького – Всі будинки
  • Тобілевича – Всі будинки
  • Тролейбусна – Всі будинки
  • Труша – Всі будинки
  • Урожайна – Всі будинки
  • Федьковича – Всі будинки
  • Холодноярська – Всі будинки
  • Хоробрих – Всі будинки
  • Художня – Всі будинки
  • Цегельського – Всі будинки
  • Червона – Всі будинки
  • Чупринки – Всі будинки
  • Шептицьких – Всі будинки
  • Шкрібляків – Всі будинки
  • Шумського – Всі будинки
  • Щирецька – Всі будинки
  • Янева – Всі будинки
  • Японська – Всі будинки

Також водопостачання з пониженим тиском (до 2- го поверху) отримуватимуть такі вулиці:

  • Бр.Міхновських – Всі будинки
  • Вернигори – Всі будинки
  • Головацького – Всі будинки
  • Голубовича – Всі будинки
  • Городоцька, 40 -110, 51 – 131
  • Декарта – Всі будинки
  • К.Основяненка – Всі будинки
  • Комарова – Всі будинки
  • Коротка – Всі будинки
  • М.Вовчка – Всі будинки
  • Морозенка – Всі будинки
  • Мудрого Я. – Всі будинки
  • Одеська – Всі будинки
  • Перова – Всі будинки
  • Пулюя – Всі будинки
  • Степанівни – Всі будинки
  • Трускавецька – Всі будинки
  • Хотинська – Всі будинки

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