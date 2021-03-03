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МОН запустит е-систему для відстежування працевлаштування випускники вишів

Вероніка Рой

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Міністерство освіти і науки України планує запустити електронну систему моніторингу працевлаштування випускників закладів вищої освіти. Про це у Telegram повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

За його словами, це необхідний елемент для аналізу та схвалення подальших рішень щодо розвитку системи вищої освіти України. Окрім того, показник працевлаштування необхідний для вдосконалення формули розподілу фінансування закладів вищої освіти.

«Найголовнішим на цьому етапі є узгодження порядку обміну інформацією між Пенсійним фондом України та Міністерством освіти і науки України. Наразі вже підготовлені проєкти наказу МОН та постанови ПФУ. Після реєстрації цих документів у Мін’юсті ми зможемо синхронізувати інформацію Єдиної державної електронної бази з питань освіти та Пенсійного фонду й розпочати тестування системи», – йдеться у повідомленні.

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