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У Львові біля школи невідомий намагався викрасти першокласницю

Вероніка Рой

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У вівторок вранці, 2 березня, біля школи №82 на вул. Шафарика у Львові невідомий чоловік намагався викрасти 6-річну дитину. Мама з донькою саме заходили на територію, коли до них почав чіплятися незнайомий чоловік, він спробував вирвати дитину з маминих рук, але йому це не вдалося. Чоловік втік, а мама першокласниці одразу викликала поліцію. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили свідки події та адміністрація школи.

Вранці біля входу на територію школи до жінки, яка вела свою доньку на уроки, почав чіплятися підозрілий чоловік. Це сталося коли мама з донькою заходили на територію школи. Спершу до них підійшов незнайомець, потім він почав чіплятися та виривати дитину з рук мами. Жінка не розгубилася, вона негайно викликала поліцію, а незнайомець втік.

Адміністрація школи підтвердила цей випадок.

«Це було якраз перед уроками, перед входом на територію школи. Раніше ми цього чоловіка тут не бачили, можливо, він якийсь неадекватний», – розповів завуч школи №82 Тарас Качур.

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Він додав, що раніше таких випадків ніколи не траплялося, а в школі є охорона.

Станом на 13:00 год. слідчі ще були на місці та опитували свідків. Від ранку батьки у чатах соцмереж обговорюють цей випадок та закликають пильнувати своїх дітей. Також вчителі та адміністрація школи відтепер наполягають, щоб учні не ходили самі до школи і щоб батьки особисто приводити їх та забирали з уроків.

У пресслужбі поліції відмовилися сказати, чи вони вже затримали чоловіка, який намагався викрасти дитину.

Додамо, що дівчинка, яку намагались викрасти, таки пішла на уроки, а зі школи її забрав батько.

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