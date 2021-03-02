Львівські борчині здобули п’ять медалей на міжнародному турнірі

Борчині зі Львівщини вибороли п’ять медалей на міжнародному турнірі, який днями проходив у Києві. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.

У Києві 28 лютого закінчився міжнародний турнір з вільної, жіночої та греко-римської боротьби. Змагання зібрали спортсменів з понад 35 країн світу.

У складі національної збірної України на змаганнях виступили 12 представників Львівщини. П‘ятьом львівським борчиням вдалось вибороти медалі.

Так, у ваговій категорії 50 кг переможницею стала 23-річна вихованка Львівської школи вищої спортивної майстерності Оксана Лівач. Срібною призеркою змагань у ваговій категорії до 55 кг стала Христина Зоряна-Демко. «Бронзу» у цій категорії виборола Олександра Хоменець, вихованка Львівського фахового коледжу спорту. Софія Боднар стала бронзовою призеркою у ваговій категорії до 59 кг, а у вазі до 65 кг також третє місце посіла Манола Скобельська.

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У п‘ятірку найкращих у своїх вагових категоріях також увійшли представники Львівщини Алла Черкасова, Юлія Ткач та Євген Дубовий.

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Фото: ЛОДА