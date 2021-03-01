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Експрезиденту Франції присудили рік в'язниці за корупцію

Ольга Денисяка

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Суд визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі винним у корупції та торгівлі впливом і засудив до трьох років в’язниці – один рік реального ув’язнення, ще два – умовно. Про це повідомляє hromadske з посиланням на AFP.

Уперше в історії Франції колишній глава держави опинився на лаві підсудних і отримав тюремний строк за корупцію.

Прокуратура просила в суду жорсткішого покарання – два роки реального тюремного ув’язнення та ще стільки ж умовно. Разом із Саркозі на лаві підсудних опинилися його особистий адвокат Тьєррі Герцог та колишній суддя Касаційного суду Франції Гілберт Азіберт.

Суд встановив, що ці троє уклали «корупційний пакт». Річ у тім, що проти Саркозі, який був президентом у 2007-2012 роках, велося розслідування щодо законності фінансування його першої передвиборчої кампанії. За даними слідства та підтвердженням суду, експрезидент разом з адвокатом Герцогом намагалися підкупити Азіберта «престижною роботою» в Монако в обмін на інформацію про це розслідування.

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Про це стало відомо із записів телефонних розмов Саркозі й Герцога у 2013-2014 роках. Як повідомляли тоді французькі ЗМІ, Саркозі говорив своєму адвокату: «Я підвищу його на посаді, я йому допоможу».

Сам експрезидент заперечував ці звинувачення, вказуючи на те, що Азіберт так і не отримав жодного підвищення чи престижної роботи в Монако. Водночас навіть пропозиція посади вже є підставою для підозри в корупції.

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