В Україні пропонують штрафувати за образу правоохоронця

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №5050-1, який пропонує штрафувати за публічні образи правоохоронців, а також збільшити штрафи за дрібне хуліганство й непокору правоохоронцям. Про це пише Уніан.

Проєкт закону зареєстрували у парламенті 24 лютого. Його ініціювали народні депутати фракції партії «Слуга народу» В’ячеслав Медяник, Дмитро Припутень, Максим Павлюк, депутат від групи «Довіра» Володимир Арешонков та член фракції партії «ОПЗЖ», заступник голови комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Григорій Мамка.

Нардепи пропонують карати за публічну образу працівника поліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця або прикордонника під час виконання ними службових обов’язків.

За такі дії на порушників мали б накладати штраф розміром від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 680 грн) або призначати від 20 до 30 годин громадських робіт.

Реклама партнерів

Також автори законопроєкту ініціюють підняття штрафі за:

за злісну непокору правоохоронцям під час виконання ними службових обов’язків (замість 136-255 грн – 850-1700 грн або громадські/виправні роботи),

за дрібне хуліганство (замість 51-119 грн – 170-510 грн),

за публічні заклики до невиконання законних розпоряджень правоохоронців, якщо це призводить до порушення громадського порядку (510-850 грн або виправні чи громадські роботи).

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.