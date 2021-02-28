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У селі на Золочівщині собака притягнув людську ногу

Наталя Дуляба

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У селі Гологори Золочівського району собаки притягнули додому людську ногу. Правоохоронці підозрюють, що вона може належати зниклому наприкінці минулого року мешканцю сусіднього села. Про це Золочів.net розповів слідчий Золочівського відділу поліції Микола Яремчук.

Випадок стався у суботу, 27 лютого, у селі Гологори Золочівського району. Собака місцевого мешканця притягнув додому людську ногу.

На місце прибула слідчо-оперативна група, яка вилучила і скерувала ногу на експертизу.

Слідство підозрює, що виявлена нога може належати жителю сусіднього села Гологірки, який наприкінці листопада 2020 року зник безвісти і досі перебуває у розшуку.

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«Не виключено, що ця нога може належати іншій невстановленій особі, тому просимо долучатися до пошуків усіх небайдужих. Якщо хтось володіє будь-якою оперативною інформацією, просимо звертатись на лінію «102», – додав Микола Яремчук.

Наразі всі деталі події встановлюються, триває розслідування.

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