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У SkyUp анонсували нову послугу

Юлія Осим

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Авіакомпанія SkyUp анонсувала нову послугу для пасажирів. Аби поєднати приємне з корисним, перевізник пропонує замовити опцію «Авіамісце для сну». Про це повідомили на сторінці компанії у Facebook.

Наразі послуга доступна лише для рейсів Київ – Дубаї, однак у планах перевізника розширити її на інші напрямки.

Забронювати нову опцію можна тільки в аеропорту, на стійці реєстрації. Єдина умова – це наявність вільних місць у літаку. Саме ж «Авіамісце для сну» – це три пасажирські місця на борту, а ще бонусні подушка та плед.

Як відзначають у SkyUp, це абсолютно новий рівень комфорту, коли після перельоту пасажирам не потрібен час на відновлення сил. Вартість такої послуги становить 175 доларів з особи за одне авіа місце для сну.

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Наразі опція нова, тож перевізник очікує на зворотній зв’язок від пасажирів щодо нововведення.

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