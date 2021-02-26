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Синоптики розповіли, якої погоди чекати у березні

Вероніка Рой

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У лютому температура повітря буде в межах середніх багаторічних значень. Про це інформує Укргідрометцентр.

Середня місячна температура у березні передбачається 0-6° тепла, в Криму до 3° тепла, що близько до середніх багаторічних значень. Місячна кількість опадів очікується 26-50 мм, в гірських районах 40-85 мм, що також в межах середніх багаторічних значень.

Загалом середня місячна температура повітря складає  3° морозу – 2° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні України місцями 3-6° тепла. Абсолютний мінімум температури повітря становить 22-37° морозу, на півдні України 11-27° морозу. Абсолютний максимум температури повітря – 16-29° тепла

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