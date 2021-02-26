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Краєвиди Східниці показали з висоти пташиного польоту

Вероніка Рой

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Служба автомобільних доріг показала з висоти пташиного польоту дорогу нещодавно відремонтованого Східницького перевалу та дороги Дрогобич – Пісочна, що ведуть до Східниці. Про це йдеться на Facebook-сторінці відомства.

«Як давно ви були у Східниці? Краєвиди тут неперевершені.  Поєднання природної краси та відновленої інфраструктури стануть чудовим доповненням до вашої відпустки. Саме так, добратися тепер до курортного містечка можна відремонтованим автошляхом. Адже торік ми активно ремонтували цю трасу», – йдеться у повідомленні Служби автомобільних доріг.

Нагадаємо, у 2020 році завершили ремонт на двох ділянках дороги Т-14-02 (Східницький перевал та Дрогобич –  Пісочна), загальною протяжністю майже 40 км.

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Відео: Служба автомобільних доріг 

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