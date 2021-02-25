Вишкіл в Україні. Що здивувало французьких військових у Львові

У рамках міжнародного військового співробітництва, зокрема між Україною та Французькою Республікою, у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного протягом двох тижнів проходили стажування слухачі Загальновійськового училища Військової академії Сен-Сір Коеткідан ЗС Французької Республіки молодші лейтенанти Александр Жіро та Корантен Лорон.

Наприкінці візиту французьких офіцерів ми поспілкувалися поспілкуватися з ними і розпитати про їхні враження як від нашого військового вишу, так і загалом від України, про відмінності та особливості навчання у двох військових академіях — у Львові та Сен-Сірі, тощо.

Корантен Лорон розповідає, що після того, як я закінчив школу у 18 років, ще два роки навчався у військовому ліцеї. Згодом, у 20 років, пішов до сержантської школи. Після того приєднався до 21-го полку морської піхоти як командир відділення. І після чотирьох років служби вирішив вступати до військового училища. Склав вступні іспити і фактично у 25 років став слухачем військового вишу в Сен-Сірі.

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«Тут я вже навчаюся півтора року. Після року навчання мені присвоїли звання «молодший лейтенант». Залишилось навчатися ще приблизно пів року. Після закінчення училища мені присвоять «лейтенанта», і я буду скерований в одну з частин», – говорить Корантен Лорон

Александр Жіро зізнається, що після закінчення школи обрав право. Навчання тривало 4 роки. Здобув ступінь бакалавра. Але вирішив пов’язати своє життя з військом.

«Насамперед пішов служити в 92-й піхотний полк. Був сержантом. І так само, як Корантен, після чотирьох років служби вирішив скласти іспити і вступити до Загальновійськового училища в Сен-Сірі. Пройшов. Теж уже провчився півтора року і цього року закінчую та отримую звання лейтенанта», – говорить Александр Жіро.

У Франції є декілька варіантів, як вступити в елітні війська. Наприклад, після школи навчатися у військовому ліцеї, а потім вступати до вищого військового навчального закладу. Або здобути цивільну освіту, отримати як мінімум ступінь бакалавра і тоді ще рік вчитися у спеціалізованому військовому закладі перед вступом.

У Фраенцузьких Збройних Силах останнім часом приділяється значна увага гендерній рівності. Більше ніж 10% військових у Франції – це жінки. Вони обіймають різні посади: і солдатів, і сержантів, і офіцерів. У кожної жінки є такі самі можливості, як у будь-якого чоловіка.

«І академія у Львові, і наша в Сен-Сірі — це піхотні школи. Тільки у вас курсанти вступають одразу на конкретний фах, обирають собі спеціальність, за якою навчаються всі чотири чи п’ять років. У нашому виші ми всі вчимося на загальновійськових офіцерів. Лише після випуску обираємо військовий колектив того чи іншого профілю. І потім ще рік набуваємо практики саме за цим фахом. Як і в Національній академії, ми так розуміємо, і в інших українських військових вишах, розподіл профільного фаху іде згідно з рейтингом кожного випускника. Якщо ти у ньому перший, то і обираєш першим, якщо у кінці — то і обираєш з того, що залишилося», – повідомив Корантен Лорон

Окрім України французьку курсанти їздять до Німеччини, Австрії, Іспанії, Італії та інших.

«Наш навчальний заклад, на відміну від вашого, розташований поза містом. І має дуже велику територію. Тому ми можемо на місці відпрацювати як тактичні дії, так і вправлятися у стрільбі. Загалом, у Франції є подібні навчальні центри, як ваш. Вони мають різне призначення: одні з них — для відпрацювання дій в місті, інші — для відпрацювання дій в гірській місцевості. Все організовано чудово і дуже схоже на те, що є на Львівщині», – розповів Корантен Лорон.

За його словами французьких курсантів вразила велика кількість класів, боксів, різних приміщень, де мають місце елементи симуляції зброї і ведення бойових дій.

«Ми здивовані тією кількістю найрізноманітніших тренажерів, імітаційних комп’ютерних класів тощо, де є все, починаючи від стрілецької зброї, протитанкових комплексів і важкої броньованої техніки. Не кажучи вже про окремий Центр імітаційного моделювання. Це дуже сучасне обладнання. І на ньому постійно відпрацьовують різні завдання курсанти. А ще ми помітили, що як у Львові, так і на військовому полігоні, дуже багато спортивних майданчиків, споруд, стадіонів. Українські курсанти в хорошій фізичній формі. Тобто розвивають себе всебічно», – зауважив Корантен Лорон.

Французькі курсанти зізнаються, що їм сподобалась привітність українців і велична культура.

«Ви є чудовим прикладом ідеальної середини між традиціями і модерном. Українці люблять свою країну і це теж впадає в очі. Любов і шана до своєї країни повсюди. А ще нас зачарував у Львові оперний театр. І ми тепер будемо частіше відвідувати оперу у Франції. У майбутньому хочемо повернутися до України, у Львів, знову», – резюмував Корантен Лорон.

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