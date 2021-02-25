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В Україні заблокують доступ до понад 400 сайтів. Повний перелік

Юлія Осим

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Голосіївський районний суд м. Києва постановив заблокувати доступ до 426 інтернет-порталів в Україні. Серед заборонених веб-ресурсів опинилися, зокрема, LiveJournal, From-ua, Novostiua.org, російський РБК, Захід медіа та багато інших. Про це повідомляється на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

Так, суд наклав арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів інтернету при використанні сайтів, тим самим зобов’язавши інтернет-провайдерів закрити до них доступ. Таке рішення прийнято у справі, що пов’язана з кримінальним правопорушенням за ч.3 ст.190 (Шахрайство) ККУ.

«Накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачі мережі Internet при використанні веб-ресурсів шляхом зобов’язання інтернет-провайдерів, що здійснюють діяльність на території України, які відповідно до частини 2 статті 42 Закону України «Про телекомунікації» включені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій й перелік яких міститься на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, закрити до них доступ», – йдеться у повідомленні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її оголошення.

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Повний перелік заблокованих сайтів можна знайти за посиланням.

Раніше Київський райсуд Харкова зобов’язав інтернет-провайдерів, операторів та провайдерів телекомунікацій в Україні заблокувати доступ до чотирьох Telegram-каналів. Оскільки СБУ підозрює їх у роботі на спецслужби Росії.

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