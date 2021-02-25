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Lufthansa запустить прямі рейси зі Львова у Франкфурт

Вероніка Рой

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Німецька авіакомпанія Lufthansa внесла в розклад прямі рейси з зі Львова у Франкфурт.  Авіакомпанія буде їх виконувати в доповнення до маршруту Львів-Мюнхен, який функціонує з 2009 року. Про це інформує Аvianews.

Планується, що рейси запустять вже з 30 квітня. У травні Lufthansa буде виконувати по чотири перельоту в тиждень між Франкфуртом і Львовом: по понеділках, середах, п’ятницях і неділях на регіональних літаках Bombardier CRJ 900.

З 1 червня додасться два додаткових рейси по вівторках і четвергах. В результаті загальна частота польотів досягне шести на тиждень.

Ціни на авіаквитки Львів-Франкфурт стартують від 5800 грн в обидві сторони по тарифу Lite, який включає перевезення тільки ручної поклажі.

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Додамо, Франкфурт є основним транзитним вузлом Lufthansa. Авіакомпанія пропонує пересадки в цьому аеропорту в інші точки світу, включаючи Америку і Азію.

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