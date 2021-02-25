Як Львівщина відзначатиме 150-річчя з дня народження Лесі Українки

25 лютого вся Україна відзначатиме 150-річний ювілей від дня народження української письменниці, перекладачки, фольклористки, культурної діячки Лесі Українки. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.

Львівщина долучається до святкування ювілею письменниці флешмобними читаннями віршів Лесі Українки у соціальних мережах та різноманітними заходами.

Програма заходів

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25 лютого впродовж дня у Львівській обласній бібліотеці для дітей триватиме відеомарафон «Лесині читання» (за участі бібліотек Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької областей)

О 15:00 год. у Львівській обласній організації Національної спілки письменників України відбудеться нагородження переможців міського літературного учнівського конкурсу «Лесиними стежками».

А о 16:00 год. у Львівському національному літературно-меморіальному музеї Івана Франка презентують виставку робіт Юрія Ямаша «Труш малює Лесю»

Окрім того, о 19:00 год. у Львівському академічному драматичному театрі імені Лесі Українки відбудеться виставка та благодійний аукціон #ДивоЛеся.

25 лютого о 19:00 год. у Львівському академічному обласному театрі ляльок відбудеться прем’єра моновистави «Розмова» від творчої майстерні «Театр у кошику» (за оповіданням Лесі Українки).

26 лютого, 19:00 год. у Львівському академічному театі ім. Леся Курбаса відбудеться вистава «Апокрифи»(за драматичними етюдами «На полі крові» та «Йоганна, жінка Хусова» Лесі Українки).

27 лютого,17:00 год. Львівська національна філармонія ім. М. Скорика презентує Музично-поетичну програму «…Порвалася нескінчена розмова» (вокальні твори на поезію Лесі Українки, поезія) За участі АІА «Високий замок», солістів, читців.

2 березня,19:00 год. у Львівській національній філармонії ім. М. Скорика відбудеться концерт «TRIBUT Леся Українка» (хорові твори на поезію Лесі Українки).За участі Галицького академічного камерного хору.

5 березня, 18:30 год. у Кінотеатрі «Планета кіно» (ТЦ «Форум Львів»)відбудеться показ відеоверсія театральної вистави «Камінний господар» «Театру на Подолі» за п’єсою Лесі Українки.

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