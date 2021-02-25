Екологи б’ють на сполох через втрату родючості українських земель

Більше 40% всіх сільськогосподарських земель України можуть втратити родючість через агресивне вирощування ґрунтовиснажуючих культур – кукурудзи, соняшнику, ріпаку та сої. Аграрії масово використовують важкі добрива, що призводять до деградації ґрунту і втрати його родючості. Про це йдеться у дослідженні Інституту географії НАН України на замовлення ГО «Екодія».

Концентрація великих масивів земель в одних руках призводить до розорювання українських ґрунтів та погіршення екологічної ситуації. Внаслідок посиленої сільськогосподарської діяльності агрохолдингів частка ґрунтовиснажуючих культур – кукурудзи, соняшнику, ріпаку та сої – у посівах по всій Україні зростає.

«Минулого року ці культури зайняли більше половини посівних площ, що становить 40% всіх с/г земель України. Такий значний приріст може призвести до ще більш інтенсивної втрати ґрунтами родючості», – йдеться в дослідженні.

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Найбільше збільшення частки ґрунтовиснажуючих культур, зокрема кукурудзи, спостерігається у Чернігівській, Сумській, Рівненській, Волинській та Львівських областях. Посіви яких зросли на 6-9% за 2017-2020 роки. При цьому зменшення частки цих культур відбулося лише у 5 областях: Херсонській, Донецькій, Кіровоградській, Одеській та Запорізькій.

«Основна причина стрімкого збільшення посівних площ під ці культури – інтенсивна сільськогосподарська діяльність аграрних компаній. Вони зацікавлені у вирощуванні більш прибуткових культур, якими є кукурудза, соняшник, ріпак та соя. У 2020 році лише 10 найбільших агрохолдингів контролювали 2,66 млн га с/г земель», – йдеться у повідомленні.

Екологи зауважують, що наслідками такої агресивної сільськогосподарської діяльності є не лише зростання ризику деградації ґрунтів, а й імовірність погіршення якості ґрунтових і поверхневих вод, зникнення струмків та замулення малих річок, втрати біорізноманіття території

«Для того, щоб запобігти таким небезпечним екологічним наслідкам, уряд та приватні компанії повинні сприяти впровадженню технології органічного сільського господарства, технології мінімального обробітку ґрунту (no-till), а також точного землеробства, яке зменшить витрати пестицидів та мінеральних добрив.

Крім цього, Кабмін повинен розробити програму та план дій щодо виведення з інтенсивного використання вже деградовані землі», – стверджує експерт із землекористування ГО «Екодія» Михайло Амосов,

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