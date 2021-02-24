У Самбірській лікарні за 6 млн грн оновили відділення екстреної допомоги

У Самбірській центральній лікарні реконструювали відділення екстреної медичної допомоги. Також тут закупили нове обладнання. Загальний кошторис робіт становив 7,5 млрд грн. Про це повідомив у Facebook заступник голови ЛОДА Юрій Бучко.

Роботи у медзакладі тривали близько півроку. Підрядник збільшив площу приміщення до 750 м². На сьогодні облаштовано новий операційний блок, рентген-кабінет, кімнату санітарної обробки хворих, оглядові палати, кабінети УЗД та ендоскопії, інфекційний бокс та лабораторію.

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«Вартість робіт – майже 7,5 млн грн. Під час тендерних процедур підрядник знизив суму до 5,9 млн грн. Решта коштів повернули у бюджет. За додаткові кошти держбюджету приймальне відділення оснастили сучасним медичним обладнанням – цифровим рентген-апаратом, УЗД, меблями, апаратурою для гастроскопії. У перспективі планують придбати комп’ютерний томограф та облаштувати для нього приміщення», – зазначив Юрій Бучко.

Зазначимо, що Самбірська центральна лікарня на сьогодні є опорною та багатопрофільною. Тут надають допомогу близько 200 тис. мешканців. А це Самбірський та колишні Старосамбірський, Турківський, частина Городоцького та Мостиського райони. На сьогодні у закладі працює 800 осіб медперсоналу.

Фото Юрія Бучка

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