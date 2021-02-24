Майже 70% українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку

В Україні майже 70% жителів вважають, що країна рухається у неправильному напрямку Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Згідно із результатами опитування, 68% українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку. Натомість 22% опитаних переконані, що країна йде правильним шляхом. Ще 10% українців не визначилися.

Соціологи додають, що у порівнянні з початком лютого зросла кількість тих, хто оцінює напрям розвитку як правильний.

Опитування проводилося 22 та 23 лютого 2021 року. Аудиторія – населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Було опитано 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

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