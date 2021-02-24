Львів’яни пропонують штрафувати всіх, хто викидає на дороги сніг

Львівську міську раду просять владнати проблему з нерозчищеним снігом на узбіччях доріг, який розбивають на частини і викидають на проїжджу частину. Відповідну електронну петицію зареєстрували 24 лютого в Єдиній системі місцевих петицій.

Автор Назарій Захарук у своїй петиції наголошує на проблемі розчищення країв доріг у Львові від куп снігу. На його думку, випадки, коли комунальники чи самі львів’яни розбивають гори снігу на обочинах і кидають замерзлі снігові уламки на дороги, є неприпустимими.

«Кожну зиму в нас є велика проблема зі снігом. Комунальники не встигають прибирати і величезні кучугури снігу залишаються на узбіччях доріг. Настає потепління, ми всі, і добренькі мешканці, і комунальники, давай той сніг розкидали по проїжджій частині. В результаті цього виника імовірність виникнення ДТП та руйнування дорожнього полотна», – пояснює Назарій Зарахук.

Він стверджує, що такі дії підпадають під ст. 139 КУпАП (пошкодження автомобільних доріг, вулиць). А вона передбачає штраф (340 грн) або громадські роботи для порушників та штраф для посадовців, які відповідальні за утримання доріг і вулиць.

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Відтак львів’янин пропонує посилити контроль за розчищенням узбіч доріг, а всіх порушників штрафувати.

Зазначимо, для того, аби Львівська міська рада розглянула цю петицію, потрібно зібрати 500 голосів. Збір підписів триватиме до кінця квітня за цим посиланням.

Додамо, у мерії Львова щодня звітують, що вантажівками вивозять сніг із вулиць. Його скидають біля люків, щоб він, стопившись, потрапляв у каналізацію. А заледенілий сніг по узбіччях і краях тротуарів комунальні служби зрихлюють, щоб він швидше танув.

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