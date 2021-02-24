Грузія з 1 березня відкриє свої кордони для всіх українців, але з обмеженнями

Громадяни України з 1 березня зможуть відвідувати Грузію за наявності негативного ПЛР-тесту на коронавірус. Потрапити до країни можна буде лише авіатранспортом. Про це повідомив грузинський прем’єр-міністр Іраклій Габіашвілі, інфомує Громадське з посиланням на «Ехо Кавказу».

Він зазначив, що ПЛР-тест має бути зроблений за останні 72 години до прибуття в країни. Також на третій день перебування в Грузії туристам доведеться пройти повторне тестування своїм коштом.

Прем’єр наголосив, що йдеться тільки про перетин кордону повітряним транспортом. Сухопутні кордони для іноземців будуть закриті, як і раніше.

Нові правила діятимуть також для громадян Вірменії, Азербайджану, Казахстану, Росії та Білорусі.

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Зазначимо, станом на 19 лютого МОЗ України віднесло Грузію до переліку країн «червоної» зони за рівнем поширення коронавірусу. Цей перелік регулярно оновлюють.

Тому після повернення в Україну потрібно 14 пробути в ізоляції (з використанням додатка «Дій вдома») або впродовж доби після прибуття зробити ПЛР-тест. Якщо результат негативний, самоізоляція не потрібна. Також можна достроково припинити самоізоляцію, отримавши негативний результат ПЛР-тесту.

Ще один варіант – приїхати вже з готовими результатами тестування, але робити його треба не пізніше, ніж за 48 годин до моменту перетину кордону. Також іноземці, які прибувають із таких країн, зобов’язані мати поліс медичного страхування.

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