З річки у Жидачеві витягли тіло зниклого чоловіка

У понеділок, 22 лютого, з річки Стрий у Жидачеві водолази витягли тіло зниклого 35-річного чоловіка. Про це інформує Центральна рятувально-водолазна служба Львівської області.

Водолази 22 лютого отримали від поліції здійснити обстеження русла річки Стрий, яка протікає у місті Жидачів для пошуку безвісти зниклого 35-річного місцевого мешканця. Під час пошуку водолази пройшли біля 8 км за течією річки. В межах села Іванівці тіло було знайдено та піднято на берег.

За інформацією пошуково-рятувальної волонтерської асоціації, мешканець Жидачева 19 лютого близько 4 год. вийшов з дому та зник.

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