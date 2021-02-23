З 1 березня пенсії в Україні зростуть на 11%

В Україні з 1 березня пенсії зростуть на 11%, фактично виплати збільшаться на 300 грн. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«З 1 березня пенсії зростуть на 11%. Це означає, що в середньому пенсійні виплати збільшаться на більш ніж 300 грн. Така індексація торкнеться восьми мільйонів наших пенсіонерів», – написав прем’єр-міністр.

За його словами, наразі в законодавстві не визначено дату, коли уряд має індексувати пенсії. Також Кабмін подав законопроєкт, за яким індексація пенсій стане автоматичною та відбуватиметься щорічно з 1 березня. Тобто не політики, а закон визначатиме дату збільшення пенсійних виплат.

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