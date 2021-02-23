Потрібно 155 тисяч євро: у Львові збирають кошти на лікування для 5-місячного хлопчика

У Львові оголосили збір коштів для 5-місячного хлопчика, у якого діагностували рідкісне захворювання крові – гемофагоцитарний лімфогістіоцитоз. На лікування дитини потрібно 155 тисяч євро. Про це інформує благодійний фонд «Крила надії».

Єдиний спосіб врятувати життя Олексійка – провести пересадку кісткового мозку. Цю операцію дитині планують провести в університетській клініці Верони.

«В хлопчика надзвичайно рідкісне захворювання крові – гемофагоцитарний лімфогістіоцитоз. При цьому захворюванні надмірно активується клітинний імунітет, він не розпізнає «своїх» та «чужих», тому атакує власний організм. Єдиний спосіб врятувати життя Олексійка – якнайшвидше провести пересадку кісткового мозку. У світі не багато клінік, які спеціалізуються на проведенні ТКМ таким маленьким дітям. Також одиниці лікарів мають успішний досвід в лікуванні діток з таким діагнозом. Проте Університетська клініка Верони має і відповідний досвід, і умови. А ще там розроблена унікальна таргетна терапія, яка підвищує шанси Олексіка на одужання. І ці ліки клініка надасть хлопчику безкоштовно. Але за трансплантацію треба заплатити. А це значні кошти. Олексійкова сім’я – прості люди, які мешкають у селі на Львівщині. І як і всі батьки, мріють про щасливе життя для своєї дитини. Проте без вашої допомоги їм не впоратися», – зазначають у благодійному фонді.

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Для порятунку Олексійка потрібно 155 тисяч євро. З них 145 тис. – для проведення операції та 10 тис. – на супутні витрати протягом року лікування за кордоном. Час на збір коштів – місяць, поки стан Олексійка стабільний і дозволяє їхати з ним до Італії.

Реквізити для переказів:

5169330519980178 – карта Приватбанк

IBAN UA733052990000026005041005761 код ЄДРПОУ 35620901 – для переказу з інших банків

для переказів з-за кордону: https://www.liqpay.ua/uk/checkout/card/i25820194067

Звіт по збору – тут.

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