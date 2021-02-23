На Львівщині прогнозують до 12 градусів тепла

У середу, 24 лютого, на Львівщині відчутно потепліє, синоптики прогнозують до 12 градусів тепла. Про це інформує Львівський регіональний гідрометцентр.

Завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, істотних опадів не передбачається.Вночі та вранці місцями буде туман видимістю 200 – 500 м. На дорогах – ожеледиця.

Температура вночі становитиме 0-5° морозу, а вдень – 7-12° тепла. Вітер західний з переходом на південно-західний, 5 – 10 м/с.

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