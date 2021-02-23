До 150-річчя Лесі Українки у Львові покажуть її унікальне фото

У четвер, 25 лютого, у Домі Франка у Львові відкриють виставку однієї світлини «Цвіт папороті». На ній презентують фотографію Лесі Українки, яку поетеса та її рідні вважали найкращою. Про це інформують організатори події.

Світлина ніколи не була відкритою для огляду та навіть дослідники ніколи не бачили її.

«Єдина світлина Лесі Українки, яку вона сама і її найрідніші вважали найкращою. Єдиний відомий фотооригінал зберігається в фондах Дому Франка. І ніколи досі не був відкритий для огляду. Навіть дослідники-лесезнавці ніколи не тримали його в руках. Вперше він буде виставлений у день 150-річного ювілею Лесі Українки», – йдеться у повідомленні.

У Досі Франка кажуть, що найбільшу таємницю досі приховував зворот цього фото. На ньому – лише два речення, 16 слів, місце і дата.

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«Та ці два речення варті цілих томів. Бо сильніші за смерть. А місце і дата здатні розповісти історію, у якій прихована. І навіть не одна. В унікальній історії цієї світлини химерно сплелися два трагічні кохання і одна дивовижна дружба. І одне незабутнє літо. Таке, яке буває лише раз у житті.

Найбільша сенсація ювілейного року. Не проґавте. Ви собі не пробачите. Справжня Леся погляне саме у ваші очі. А може, й зазирне у душу. Вона це вміла. І досі вміє», – зазначають у музеї.

Виставку однієї світлини «Цвіт папороті» відкриють в Домі Франка 25 лютого о 14:00. Триватиме упродовж трьох днів.

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